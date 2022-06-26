Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в августе

Вадим Карасев

Никто из нас не рождается просто так. У всех есть своя высшая цель, о которой вы можете не знать. Эксперты рассказали о том, зачем приходят в эту жизнь люди, рожденные в августе.

Кармические законы актуальны абсолютно для всех и каждого. Стоит помнить о том, что наше текущее воплощение — это отражение всех предыдущих. Мы не появляемся в этом мире без причины.

Решение проблем из прошлой жизни

У тех, кто появился на свет в восьмой месяц года, наверняка есть какие-то не реализованные, но крайне важные задачи, оставшиеся еще с прошлой жизни. Вполне возможно, что в прошлом воплощении их жизнь оборвалась слишком рано, поэтому им не удалось создать семью, реализоваться в жизни или помочь близким. По этой причине они словно с самого рождения знают, чего хотят. Это может объяснять тот факт, что рожденные в августе быстро добиваются того, что им необходимо.

Наставничество

Августовские люди должны вести за собой многих других людей. Это их высшее предназначение. Они порой сами не осознают того, что являются примером для многих людей, но это действительно так. Все те, кто появился на свет в августе, являются очень амбициозными и яркими людьми, поэтому многие заражаются их энтузиазмом и любовью к жизни.

Выход на новый духовный уровень

Душа рожденных в августе, не новая, но мудрой и старой ее тоже назвать нельзя. Это воплощение говорит о том, что сейчас душа рожденных в августе людей находится в неком переходном состоянии, когда вся важная информация собрана, но пока нет представления о том, как с ней необходимо взаимодействовать. Так вот августовские люди в этом воплощении могут, наконец-таки, выйти на новый уровень в духовном развитии и осознании устройства мира, людей.

Осознание красоты этого мира

В прошлых жизнях рожденные в августе люди были довольно черствыми и не замечали красоты окружающих нас лесов, морей, океанов, полей, гор. Настало время это исправить. Высшее предназначение этих людей — познание мира и его невообразимой красоты. Эти люди часто путешествуют и им очень хочется видеть все новые и новые красоты, созданные Вселенной.

Подведение итогов, просветление

Возможно, что это воплощение для человека, рожденного в августе, последнее. Он становится просветленным и набирает максимум необходимой ему информации. Его душа начинает осознавать, что ей больше не нужно возвращаться в этот мир, потому что он ее по какой-то причине не устраивает. Может быть и обратный сценарий — люди, появившиеся на свет в августе, могут осознать наконец тот факт, что без них этому миру будет жить труднее. Их душа в конец этого воплощения примет решение о том, что необходимо делать дальше. Кто-то придет к выводу о том, что мир абсолютно понятен, а кто-то поймет, что он безгранично сложен.