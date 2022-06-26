Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил Великобритании
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Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил Великобритании

Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил Великобритании

Кейт Миддлтон поздравила военных Великобритании с днем Вооруженных сил, который в стране отмечают 26 июня. По случаю праздника герцогиня Кембриджская поделилась в инстаграме* фотографиями, сделанными во время посещения ею военного тренировочного лагеря Пирбрайт.

В лагере Кейт пообщалась с солдатами, примерила военную форму, изучила снаряжение и даже забралась в танк — все это было запечатлено на снимках.



Сегодня, в День Вооруженных сил, Уильям и я хотим поздравить всех храбрых мужчин и женщин настоящего и прошлого, которые служат в нашей армии в море, в небе или на суше, здесь в Великобритании и по всему миру. Благодарим вас и ваши семьи за ваши жертвы ради нашей безопасности,

— говорится в подписи к публикации.




Ранее на неделе был представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который написал известный британский художник-портретист Джейми Корет.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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