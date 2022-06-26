Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на ипотеку
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Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на ипотеку

Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на ипотеку

Сервис Домклик запустил новую акцию, которая позволяет купить недвижимость с помощью ипотеки Сбербанка со скидкой 0,7 процентных пункта на ставку. Получить скидку могут клиенты с одобренной ипотекой Сбера при выборе и покупке недвижимости на сайте Домклик, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка России.

Скидка распространяется как на вторичное жилье — квартиры, дома, части домов, таунхаусы, комнаты и апартаменты, так и на новостройки — квартиры и апартаменты — и предоставляется в зависимости от суммы кредита и стоимости недвижимости. Суммы отличаются в зависимости от региона. Найти недвижимость со скидкой на ставку 0,7 пп можно онлайн на Домклик, применив в поиске фильтр «Скидка на ставку». Цена в объявлениях проверяется алгоритмом автоматически. Если стоимость недвижимости подходит под условия предоставления скидки, объявление получает значок «Скидка на ипотеку 0,7 пп».

Скидка суммируется с другими скидками: 1 пп при страховании жизни и здоровья заемщика, 1 пп для зарплатных клиентов Сбера, 0,3 пп при электронной регистрации сделки от Домклик, 0,2 пп (только на готовое жилье) при подтверждении дохода выпиской ПФР. Найти недвижимость со скидкой на ставку 0,7% можно онлайн на Домклик.

ПАО Сбербанк

Домклик от Сбера

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По материалам: irk

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