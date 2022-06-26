Компаниям-перевозчикам предоставят кредитные каникулы

Предприниматели, работающие в сфере пассажирских перевозок, смогут взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Такое постановление правительства вступило в силу 26 июня.

В перечень отраслей в сфере малого и среднего бизнеса, представители которых могут получить кредитные каникулы, включили деятельность сухопутного пассажирского транспорта. Речь идет о городских, пригородных и междугородних автотранспортных перевозках, а также пригородных железнодорожных перевозках.

На кредитные каникулы могут претендовать заемщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября 2022 года. Максимальный срок кредитных каникул — 6 месяцев.

Ранее постановлением правительства был утвержден перечень отраслей в сегменте малого и среднего предпринимательства, представители которых смогут рассчитывать на кредитные каникулы. Этот перечень составили с учетом введенных в отношении России западных санкций и предложений представителей бизнеса.





В него вошли такие отрасли как сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии, оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в перечне — обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий. Всего — около 70 кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).