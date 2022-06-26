Комплекс Мадонны и блудницы: почему он возникает у мужчин и в чем его опасность
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Комплекс Мадонны и блудницы: почему он возникает у мужчин и в чем его опасность

Комплекс Мадонны и блудницы: почему он возникает у мужчин и в чем его опасность

Вероятно, всем приходилось слышать распространенную фразу, что мужчины любят одних женщин, а женятся на других. Это не пережиток прошлого, как некоторые привыкли считать, а психологический комплекс, корни которого идут из детства. В психологии он получил название «комплекс Мадонны и блудницы».

Что становится причиной формирования комплекса Мадонны и блудницы у мужчин


Сексуальное поведение будущего мужчины начинает формироваться еще в раннем детстве, когда он впервые начинает осознавать свое физиологическое отличие от людей противоположного пола. Если при этом ребенок имеет правильное воспитание, этот процесс проходит безболезненно. Если же в семье имеются какие-то проблемы, возникает поведение, которое в будущем может привести к так называемому психологическому расщеплению и формированию комплекса Мадонны и блудницы.

Наверняка многие умилялись от фразы 4-5 летнего малыша, что когда он вырастет, то женится на маме. На самом деле это не такие уж безобидные слова, которые в будущем могут повлиять на формирование сексуального поведения ребенка, особенно если мама эту игру поддерживает.

В чем опасность комплекса Мадонны и блудницы


Комплекс Мадонны и блудницы, который имеется у многих мужчин, заставляет их делить всех женщин на порядочных, верных, хозяйственных, смысл своей жизни видящих в сохранении домашнего очага, и легкомысленных, раскованных, легкодоступных.

Этим дается жесткая установка на восприятие всех женщин – женщина-жена и женщина-любовница. С первыми мужчины стремятся завести серьезные отношения, жениться, родить детей, а со вторыми весело проводить время. «Золотую середину» такие мужчины часто не рассматривают, что и создает основную опасность.

Она заключается в том, что такие мужчины, как правило, женятся на нелюбимых, не испытывают влечение к супруге, рассматривая ее исключительно, как хозяйку и мать своих детей. А в отношении той, которая могла бы вызвать у них такие чувства, устанавливают для себя строгое «табу». В итоге страдают все, а сам мужчина с комплексом Мадонны и блудницы проживает глубоко несчастную жизнь.

Психологи считают, что с этой проблемой можно и нужно бороться. Главное, ее осознать и решиться на то, чтобы с помощью специалиста изменить свою жизнь.

# Общество Психология
По материалам: rsute

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