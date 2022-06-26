Кремация Юрия Шатунова вызвала скандал
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Кремация Юрия Шатунова вызвала скандал

Кремация Юрия Шатунова вызвала скандал
Жена певца Юрия Шатунова решила кремировать мужа, что вызвало шквал возмущений среди поклонников. Светлана Шатунова решила кремировать кумира миллионов. Это возмутило фанатов певца. Наталья Штурм заступилась за вдову. Бывший солист группы «Ласковый май» найдет свой последний приют на Троекуровском кладбище Москвы. Церемония прощания с Юрием Шатуновым должна состояться в воскресенье, 26 июня. В этот день его кремируют. Урну с прахом исполнителя хита «Седая ночь» захоронят 28-го июня. Этот распорядок вызвал громкий скандал. Поклонники артиста на его страницах в соцсетях высказывают негодование в связи с тем, что тело не будет предано земле. «Юра не заслужил к себе такого отношения! Он скончался 23-го числа. Значит, прощание должно было пройти 25-го числа. По всем христианским канонам артиста хоронят на третий день. Но в результате его предадут земле на 6-й день. Почему с такой задержкой? Это просто не по-человечески! Тем более, что его хотят проводить в последний путь тысячи человек!», «28-го хотят вообще не пускать на кладбище посторонних. Разве так можно? Юру любила вся страна! Он наше достояние. Почему мы не имеем права проводить его в последний путь?» — пишут фолловеры.
Как выяснилось, такой распорядок прощания и похорон утвердила вдова артиста. Светлана Шатунова опасается ажиотажа и эксцессов на траурной церемонии, поэтому захоронить урну с прахом Юрия решила через два дня после прощания. Певица Наталья Штурм решила поддержать избранницу музыканта. Исполнительница хита «Школьный роман» упрекнула пользователей «Я считаю, что сугубо дело семьи, как распоряжаться прахом усопшего. У нас нет оснований не доверять его семье, которую он любил и всегда оберегал. То же самое и с кремацией. Это их личное дело! Как они посчитают нужным, так и сделают. Мы их критиковать не имеем права!» — указала 55-летняя артистка в комментарии сайту «Pro звезд». Штурм побывала на записи ток-шоу «Пусть говорят». Спецвыпуск был посвящен ушедшим из жизни на этой неделе певцам Пьеру Нарциссу и Юрию Шатунову. В студии Первого канала собрались звезды эстрады, пережившие тяжелые болезни и сложные жизненные ситуации – Владимир Лёвкин, Марина Хлебникова, Виктор Салтыков и другие. «Все родные и любимые коллеги. Берегите себя и живите долго», — обратилась к ним Наталья.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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