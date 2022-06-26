Ксения Собчак прокомментировала замену Ивана Урганта другими ведущими на празднике выпускников "Алые паруса"
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Ксения Собчак прокомментировала замену Ивана Урганта другими ведущими на празднике выпускников "Алые паруса"

Ксения Собчак прокомментировала замену Ивана Урганта другими ведущими на празднике выпускников "Алые паруса"

Ксения Собчак высказалась о замене Ивана Урганта другими ведущими на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Шоумен вел мероприятие на протяжении 10 лет, однако в этом году его место заняли Алсу и Владимир Маркони.

Про Алые паруса. И Ваню, которого там не было. Вот что меня удручает: башня Кремля под названием "Громов" (Алексей Громов. — Прим. ред.), будучи гораздо более радикальной и жесткой, своих не бросает. То есть буквально бьются за каждую букашку вроде Кати Гордон, а не только Соловьева, и так до третьего колена пропагандистов. Башня "Ковальчук" (Юрий Ковальчук, основной акционер банка "Россия" — организатора и генерального спонсора фестиваля "Алые паруса". — Прим. ред.), как мы видим из кейса "Алых парусов", почему-то поступает иначе. Ведь понятно, что запрет Урганта на "Первом" преодолеть, допустим, без согласия Алексея Алексеевича было нельзя, но "Алые паруса" — это праздник, где все финальные решения принимает совсем другой человек. И настоять на участии Вани можно было бы. Как настоять несколько месяцев до этого на программе Моргенштерна* на СТС. Или на выполнении обещаний перед Еленой Летучей, согласившейся пропагандировать выборы. Было бы желание. Его нет. Выводы делайте сами,

— написала Ксения в своем телеграм-канале.


Ксения Собчак

Напомним, что Иван Ургант одним из первых среди российских звезд осудил военную спецоперацию на Украине, после чего его заподозрили в эмиграции. В сети появились слухи, что он распродает недвижимость в России и собирается в концертный тур по Европе, но сам телеведущий это опроверг. Шоу "Вечерний Ургант" с конца февраля не выходит в эфир. Иван не дает по этому поводу никаких комментариев и практически не обновляет соцсети.

*Рэпер Моргенштерн признан в России иностранным агентом


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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