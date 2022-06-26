Кто родился 26 июня

Геннадий Андреевич Зюганов (78 лет), руководитель фракции КПРФ, член Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Работал в ЦК КПСС, где занимался вопросами государственного строительства, гуманитарными и идеологическими проблемами. С 1992 года возглавляет Коммунистическую партию РФ.

С 1993 года Геннадий Зюганов избирается депутатом Государственной Думы. В разные годы входил в состав думских комитетов по образованию и науке, а также по науке и наукоемким технологиям.

Геннадий Зюганов — автор более 150 публикаций, монографий и книг, изданных в России и за рубежом. Среди них: «Верю в Россию», «Уроки жизни», «География победы. Основы российской геополитики», «Глобализация и судьба человечества», «Святая Русь и Кощеево Царство» и др.

Анатолий Иванович Лисицын (75 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Пятнадцать лет занимал пост губернатора Ярославской области. Являлся членом Совета Федерации, входил в состав сенатского комитета по международным делам. Избирался депутатом Государственной Думы РФ V созыва, был членом комитета по транспорту.

А ещё в этот день родились:

Гудни Йоханнессон (54 года), президент Исландии. Работал в Исландской национальной радиовещательной и телевизионной службе, Университете и в Академии Рейкьявика, а также в Исландском университете.

В 2016 году, победив на выборах, стал самым молодым президентом в истории Исландии. В 2020 году был переизбран главой государства, набрав 92,18% голосов избирателей.

Йоханнессон возглавляет Историческое общество страны. Автор ряда научных трудов по современной истории Исландии, а также известен своими переводами на исландский язык романов американского писателя Стивена Кинга.

Дмитрий Константинович Львов (91 год), российский вирусолог. Академик РАН. Работал в Институте медицинской паразитологии и тропической медицины Минздрава СССР, Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР. Почти тридцать лет проработал в Институте вирусологии имени Д.И. Ивановского, в 1987-2014 годах Дмитрий Львов занимал пост директора института.

С именем ученого связаны создание и развитие нового научного направления — экологии вирусов и популяционной генетики арбовирусов, молекулярной экологии вирусов, исследования направленные на изучение рекомбинационных процессов в механизме формирования генофонда вирусных популяций. Он разработал уникальный метод экологического зондирования территории России и стран бывшего СССР.

Дмитрий Львов — автор и соавтор более 700 научных трудов, в том числе 11 монографий. Среди его учеников порядка 50 кандидатов и докторов наук.

Владимир Яковлевич Мотыль (1927-2010), советский и российский режиссер и сценарист. Народный артист РФ. Первый самостоятельный фильм «Дети Памира» снял в 1963 году. Затем последовали картины «Звезда пленительного счастья», «Женя, Женечка и Катюша», «Белое солнце пустыни» и др. Ко многим своим фильмам написал сценарии сам.

Владимир Мотыль вошел в летопись отечественной кинематографии как создатель фильмов, завоевавших любовь миллионов зрителей.