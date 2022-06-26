Лариса Савицкая выжила, упав с высоты 5 км
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Савицкая выжила, упав с высоты 5 км

Лариса Савицкая выжила, упав с высоты 5 км

Лариса Савицкая была обычной советской гражданкой. В 20 лет она вышла замуж за 19-летнего студента медицинского университета. Медовый месяц супруги решили перенести на август из-за сессии и практики.

Молодожены прекрасно провели время сначала во Владивостоке у родственников Ларисы, затем в Комсомольске-на-Амуре у родителей Володи. Когда пришло время возвращаться домой, молодой человек поехал в аэропорт за билетами. Лариса просила взять на 25 число, но свободно было только 24.

В самолете стюардесса предложила паре занять передние места, но Лариса пожелала сесть в хвосте самолета и практически сразу же уснула. Проснулась она от диких криков и сильнейшего холода. Посмотрев на Володю, Савицкая поняла, что тот уже мертв – на голове зияла огромная кровавая рана.


Ларису выбросило из кресла, но она сумела залезть назад, пристегнулась и просто ждала, когда все закончится. Страха не было, лишь безразличие и усталость. Когда обломок долетел до земли, произошел сильный удар – и девушка потеряла сознание.

Лариса и не думала, что очнется. Рядом лежал Володя, поэтому супруга просто прикрыла его лицо белой тряпочкой. Сама же девушка, несмотря на сильнейшую боль, сделала импровизированную крышу над головой, укуталась в чехлы с сидений. И просто ждала помощи, надеясь, что она все же подоспеет.



Через 3 дня закончился дождь, над головой начал летать вертолет. Девушка собралась с силами, махала руками и звала на помощь, но спасатели решили, что это геолог. Они даже не искали выживших, что говорить, все тела были разорваны на маленькие куски.

Только военные, чудом прибывшие к месту падения одного из осколков самолета, обнаружили Ларису. Поначалу они просто обрадовались «целому» телу, а потом были шокированы, когда «тело» убила комара у себя на лбу.


Аккуратно военные доставили девушку к вертолету и отправили в больницу. Оказалось, что у девушки в 5 местах сломан позвоночник, сломаны рука, ребра, есть сотрясение мозга. Более того, Лариса лишилась почти всех зубов. Но она выжила, и это самое главное.

Несмотря на сильнейшие и постоянные боли, Лариса восстановилась в институте. Она даже смогла родить сына, который стал для нее настоящей отдушиной и смыслом жизни.


По мотивам данной истории в итоге решили снять фильм. Сейчас картина «Одна» идет в кинотеатрах, но Лариса признается, что многое там выдумано. Так, она не ходила по тайге в поисках супруга, а просто тихо и мирно ждала помощи, сидя в кресле обломка самолета. Но без этой художественной выдумки не получилось бы столь интересного фильма.


В конце картины показывают отрывок интервью с Ларисой. Она до сих пор помнит Володю и понимает, что он любил ее намного сильнее. Именно благодаря его любви она сумела справиться со всеми бедами и выжить в тайге.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Британия призвала Канаду помочь Украине оружием
Британия призвала Канаду помочь Украине оружием
Лариса Савицкая выжила, упав с высоты 5 км
Лариса Савицкая выжила, упав с высоты 5 км
В МВД утвердили требования к оружию самообороны
В МВД утвердили требования к оружию самообороны
Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне
Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне
Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам
Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам
Наташа Королева взялась за онлайн-марафон
Наташа Королева взялась за онлайн-марафон
Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до могилы
Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до
Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные деньги
Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные
Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на ипотеку
Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на
Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком
Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком
Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного: создатель «Ласкового мая» Кузнецов простился с Шатуновым
Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного:
Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют
Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют

Топ на сегодня

Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в больнице
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Названо число отказавшихся от российского газа стран ЕС
Названо число отказавшихся от российского газа стран ЕС

Еще по теме

Упала c высоты 5 200 метров и ..осталась в живых
В Москве на депутата от КПРФ вылили ведро фекалий
Российский велогонщик Савицкий перенес операцию по частичному удалению почки
57-летняя Лариса Гузеева в ночнушке и без косметики (фото)