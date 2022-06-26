Лариса Савицкая выжила, упав с высоты 5 км

Лариса Савицкая была обычной советской гражданкой. В 20 лет она вышла замуж за 19-летнего студента медицинского университета. Медовый месяц супруги решили перенести на август из-за сессии и практики.

Молодожены прекрасно провели время сначала во Владивостоке у родственников Ларисы, затем в Комсомольске-на-Амуре у родителей Володи. Когда пришло время возвращаться домой, молодой человек поехал в аэропорт за билетами. Лариса просила взять на 25 число, но свободно было только 24.

В самолете стюардесса предложила паре занять передние места, но Лариса пожелала сесть в хвосте самолета и практически сразу же уснула. Проснулась она от диких криков и сильнейшего холода. Посмотрев на Володю, Савицкая поняла, что тот уже мертв – на голове зияла огромная кровавая рана.





Ларису выбросило из кресла, но она сумела залезть назад, пристегнулась и просто ждала, когда все закончится. Страха не было, лишь безразличие и усталость. Когда обломок долетел до земли, произошел сильный удар – и девушка потеряла сознание.

Лариса и не думала, что очнется. Рядом лежал Володя, поэтому супруга просто прикрыла его лицо белой тряпочкой. Сама же девушка, несмотря на сильнейшую боль, сделала импровизированную крышу над головой, укуталась в чехлы с сидений. И просто ждала помощи, надеясь, что она все же подоспеет.





Через 3 дня закончился дождь, над головой начал летать вертолет. Девушка собралась с силами, махала руками и звала на помощь, но спасатели решили, что это геолог. Они даже не искали выживших, что говорить, все тела были разорваны на маленькие куски.

Только военные, чудом прибывшие к месту падения одного из осколков самолета, обнаружили Ларису. Поначалу они просто обрадовались «целому» телу, а потом были шокированы, когда «тело» убила комара у себя на лбу.





Аккуратно военные доставили девушку к вертолету и отправили в больницу. Оказалось, что у девушки в 5 местах сломан позвоночник, сломаны рука, ребра, есть сотрясение мозга. Более того, Лариса лишилась почти всех зубов. Но она выжила, и это самое главное.

Несмотря на сильнейшие и постоянные боли, Лариса восстановилась в институте. Она даже смогла родить сына, который стал для нее настоящей отдушиной и смыслом жизни.





По мотивам данной истории в итоге решили снять фильм. Сейчас картина «Одна» идет в кинотеатрах, но Лариса признается, что многое там выдумано. Так, она не ходила по тайге в поисках супруга, а просто тихо и мирно ждала помощи, сидя в кресле обломка самолета. Но без этой художественной выдумки не получилось бы столь интересного фильма.





В конце картины показывают отрывок интервью с Ларисой. Она до сих пор помнит Володю и понимает, что он любил ее намного сильнее. Именно благодаря его любви она сумела справиться со всеми бедами и выжить в тайге.