Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой

Певица Алла Пугачева так и не высказала свою гражданскую позицию. Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным, а также детьми Лизой и Гарри еще в феврале отправилась в Израиль, разместившись в уютном маленьком городке на берегу Средиземного моря Кесарии. Народная артистка в общей нестабильной обстановке старается вести себя как настоящий дипломат, не делая резких заявлений и публичных высказываний. Мало того, она заявила, что к сентябрю вернется домой вместе с наследниками, которым нужно идти в школу. Блогер Лена Миро прокомментировала в своем ЖЖ поведение певицы.«Почему молчит Алла, я не знаю. Возможно, это слабость, когда человек просто боится. Однако, может быть, это совсем не слабость, а великая сила, когда ты, осознавая ответственность перед другими, сдерживаешь себя от публичной истерики. Некоторым болтунам, в том числе и из окружения Аллы, пора бы понять, что зачастую молчание - золото», - написала Миро.