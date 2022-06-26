Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
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Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой

Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Певица Алла Пугачева так и не высказала свою гражданскую позицию. Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным, а также детьми Лизой и Гарри еще в феврале отправилась в Израиль, разместившись в уютном маленьком городке на берегу Средиземного моря Кесарии. Народная артистка в общей нестабильной обстановке старается вести себя как настоящий дипломат, не делая резких заявлений и публичных высказываний. Мало того, она заявила, что к сентябрю вернется домой вместе с наследниками, которым нужно идти в школу. Блогер Лена Миро прокомментировала в своем ЖЖ поведение певицы.
«Почему молчит Алла, я не знаю. Возможно, это слабость, когда человек просто боится. Однако, может быть, это совсем не слабость, а великая сила, когда ты, осознавая ответственность перед другими, сдерживаешь себя от публичной истерики. Некоторым болтунам, в том числе и из окружения Аллы, пора бы понять, что зачастую молчание - золото», - написала Миро.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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