Максим едва не стала жертвой ненормальной фанатки
Сегодня, 00:25
Певица Максим едва осталась жива после концерта. Только 17 июня Марина Максимова, больше известная под псевдонимом МакSим, впервые вышла на сцену зеленого театра ВДНХ после комы и долгой реабилитации, и вот она уже выступает в Екатеринбурге в рамках «Ночи музыки». Появление певицы перед зрителями, которые так долго ждали возвращения и даже молились за ее здоровье, едва не закончилось трагедией. Не успела МакSим исполнить три первых трека, как на сцену внезапно выскочила одна из фанаток с намерением заключить певицу в свои жаркие объятия.
И все бы, возможно, только этим и закончилось, но поздно включившаяся охрана попыталась оттащить даму в черном, а та схватила артистку за руку и так дернула, что МакSим упала. Надо отдать должное ее самообладанию, проводив глазами поклонницу, которую уводили с площадки, артистка продолжила выступление. Досадное «но», звукорежиссер тоже не ожидал столь неожиданного вторжения на сцену и грубого прерывания гладко льющейся композиции, а потому отключил фонограмму с некоторым опозданием. Это демонстрирует ролик, гуляющий в Сети. Но никто ведь всерьез и не надеялся, что после полутора месяцев комы МакSим будет вживую отрабатывать концерты.
По материалам: z-aya