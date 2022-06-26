Максим едва не стала жертвой ненормальной фанатки
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Максим едва не стала жертвой ненормальной фанатки

Максим едва не стала жертвой ненормальной фанатки
Певица Максим едва осталась жива после концерта. Только 17 июня Марина Максимова, больше известная под псевдонимом МакSим, впервые вышла на сцену зеленого театра ВДНХ после комы и долгой реабилитации, и вот она уже выступает в Екатеринбурге в рамках «Ночи музыки». Появление певицы перед зрителями, которые так долго ждали возвращения и даже молились за ее здоровье, едва не закончилось трагедией. Не успела МакSим исполнить три первых трека, как на сцену внезапно выскочила одна из фанаток с намерением заключить певицу в свои жаркие объятия.
И все бы, возможно, только этим и закончилось, но поздно включившаяся охрана попыталась оттащить даму в черном, а та схватила артистку за руку и так дернула, что МакSим упала. Надо отдать должное ее самообладанию, проводив глазами поклонницу, которую уводили с площадки, артистка продолжила выступление. Досадное «но», звукорежиссер тоже не ожидал столь неожиданного вторжения на сцену и грубого прерывания гладко льющейся композиции, а потому отключил фонограмму с некоторым опозданием. Это демонстрирует ролик, гуляющий в Сети. Но никто ведь всерьез и не надеялся, что после полутора месяцев комы МакSим будет вживую отрабатывать концерты.
# Шоу-бизнес Максим, певица
По материалам: z-aya

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