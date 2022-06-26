МакSим прямо во время выступления сбила с ног напавшая на нее фанатка
Вчера 39-летняя певица МакSим (Марина Абросимова) выступила на музыкальном фестивале "Ночь музыки". Марина чувственно исполняла свои хиты, а народ аплодировал, но стоило ей начать исполнять песню "Мой рай", как случился неприятный инцидент.
Одна женщина так расчувствовалась, что решила выбежать на сцену и обнять певицу. Разумеется, охранникам это не понравились. Да и самой певице, кажется, тоже.
Очевидец поделился тем, как это выглядело из зала.
Марина достойно вышла из ситуации. Замешкалась лишь на несколько секунд, а потом продолжила выступление.
Возможно, фанатка просто очень скучала по MaкSим, потому что та долгое время находилась в больнице из-за очень тяжелого течения заболевания коронавирусом. Певица только недавно восстановила голос и снова начала выступать. До поклонников из Екатеринбурга она добралась впервые после болезни.