МакSим прямо во время выступления сбила с ног напавшая на нее фанатка

Вадим Карасев

Вчера 39-летняя певица МакSим (Марина Абросимова) выступила на музыкальном фестивале "Ночь музыки". Марина чувственно исполняла свои хиты, а народ аплодировал, но стоило ей начать исполнять песню "Мой рай", как случился неприятный инцидент.

Одна женщина так расчувствовалась, что решила выбежать на сцену и обнять певицу. Разумеется, охранникам это не понравились. Да и самой певице, кажется, тоже.

Очевидец поделился тем, как это выглядело из зала.

Когда МакSим пела культовую "Мой рай", на сцену неожиданно выбежала женщина и накинулась на артистку с объятиями. Ее тут же схватил охранник и оттащил за кулисы, но фанатка потянула МакSим, та упала.

Марина достойно вышла из ситуации. Замешкалась лишь на несколько секунд, а потом продолжила выступление.

Возможно, фанатка просто очень скучала по MaкSим, потому что та долгое время находилась в больнице из-за очень тяжелого течения заболевания коронавирусом. Певица только недавно восстановила голос и снова начала выступать. До поклонников из Екатеринбурга она добралась впервые после болезни.