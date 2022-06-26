Максиму Галкину обещали дать в глаз
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Максиму Галкину обещали дать в глаз

Максиму Галкину обещали дать в глаз
Журналист пригрозил артисту Максиму Галкину. Вчера в СМИ появилась информация, что Галкин пострадал во время выступления в Израиле — в него запустили яблоко за неудачную шутку. Юморист опроверг все слухи, однако журналист Андрей Сидорчик не оставил этот факт без внимания. Один из зрителей на концерте Максима в Израиле кинул в него фрукт после шутки про Россию. Со сцены Галкин рассуждал о текущей ситуации в РФ, заявив о том, что после ухода «Макдональдса» россиян будут кормить перловкой через решетку вместо знаменитых бургеров. Потом речь зашла об образовании. Мол, остались одни инфоцыгане Блиновская, Собчак и Лермонтова, курсы которых стоят как семестр в Гарварде.
После таких слов меткий зритель бросил яблоко точно в глаз юмориста. Пародист даже опубликовал в своем микроблоге снимок, на котором красуется внушительных размеров фингал. Вскоре муж Примадонны информацию об инциденте опроверг. «Жую яблоко. Дети долго искали мой фингал из новостей, теперь смеются», — написал Максим и продемонстрировал свое лицо без признаков насилия. Отметим, в последнее время из-за своих высказываний Галкин часто подвергается нападкам. В этот раз юмориста не обошел стороной известный журналист. Андрей Сидорчик опубликовал пост на своем канале и судя по всему пригрозил шоумену. Он заверил, что ложные сообщения о случившимся вскоре станут фактом. «Макс Галкин радостно сообщил, что то, что ему дали в глаз — это фейк. Ну, ок, Макс, подожди чуток», — написал в своем Telegram Сидорчик. Ранее в адрес юмориста поступала критика от депутата Романа Худякова, журналиста Михаила Шахназарова, ведущего «Вестей недели» Дмитрия Киселева, продюсера Евгения Фридлянда, режиссер Тигран Кеосаян и др. Тем временем 45-летний шоумен не сидит без работы за границей. Максим колесит с концертами по Израилю и благодарит русскоязычную публику за поддержку.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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