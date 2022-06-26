Маргарита Симоньян высказалась о Юрии Шатунове

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, с чем ассоциируется у нее певец. Известная журналистка Маргарита Симоньян в день прощания с народным любимцем Юрием Шатуновым поделилась воспоминанием об артисте. Как оказалось, в жизни репортера был день, который особенно отложился в ее памяти, и связан он с лидером группы «Ласковый май». Симоньян вспомнила, как ее дядя после выхода из тюрьмы пригласил ее с сестрами в кафешку в Адлере. Мужчина купил девчонкам цыпленка табака в чесночно-томатном соусе, а сам куда-то отошел.«Он забыл про нас, — поделилась Симоньян в своем телеграм. — Мы просидели целый день первый раз в жизни одни <…>, грызли курицу и подпевали «Розовый вечер», который гремел отовсюду» Медиаменеджер отмечает, что с тех пор она знает слова бессмертного хита наизусть, и что теперь для нее нет блюда вкуснее, чем цыпленок в чесночном соусе. Напомним, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности на 49-м году жизни.