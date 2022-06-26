Матвиенко сочла геноцидом заморозку банковских счетов россиян за рубежом

Вадим Карасев

Матвиенко назвала геноцидом заморозку счетов россиян за рубежом по этническому принципу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом в эфире белорусского телеканала СТВ. Ее слова приводит РИА Новости.

Российский политик назвала произошедшее дискриминацией и геноцидом. «Мы видим, что произошло. Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, без суда замораживаются счета россиян и белорусов (за рубежом) по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид», — заявила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции против государственной вещательной компании ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине. Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, по аналогичной причине также были приняты в отношении военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, а также председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.