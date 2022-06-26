Медведев пообещал отключить Молдавии газ: "Насладятся санкциями, еще не попав в ЕС"

Вадим Карасев

Молдавия, только получив статус кандидата в ЕС, уже готова последовать примеру Европы и присоединиться к антироссийским санкциям, однако в таком случае ответ России не заставит себя ждать. Об этом написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергетических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС", - подчеркнул экс-президент России.

Заместитель главы Совбеза России предположил, что Кишинев получил статус "кандидата" фактически за активную демонстрацию русофобии – запрет георгиевской ленточки, ограничение работы российских СМИ, арест известного пророссийскими взглядами бывшего президента Игоря Додона.

"Но вот нужно ли это обычным гражданам Молдавии: молдаванам, русским, украинцам? Им-то ведь ничего не обещали. Разве что эфемерные "европерспективы" в статусе кандидата в ЕС. То есть безумно дорогие энергоносители и окончательную утрату российского рынка для молдавских овощей, фруктов и вина. И конечно, высоченные европейские цены в магазинах совсем не богатой Молдавии", – рассуждает Медведев.

Экс-президент РФ отметил, что Москва не будет мириться с многочисленными актами русофобии в Молдавии и, тем более, с возможным вхождением страны в состав Румынии, что означает автоматическое расширение НАТО на восток. Так, Медведев напомнил, что на территории непризнанного Приднестровья по состоянию на 2022 год проживает более 220 тысяч граждан РФ, и Молдавии "следует это иметь в виду" на тот случай, если вдруг "начнется заварушка вокруг аншлюса страны Румынией".

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что недавно присвоенный статус кандидата на вступление в Евросоюз "обязывает" Молдавию присоединиться к антироссийским санкциям.

Еще в мае власти Молдавии рассказали о планах обратиться за помощью к западным партнерам с целью укрепить обороноспособность Национальной армии республики. Председатель парламента Молдавии отметил, что, по его мнению, главная угроза в адрес Кишинева исходит от России. Нейтралитет же, закрепленный в конституции, "требует инвестиций". В начале мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что военный нейтралитет мешает НАТО защитить Кишинев.