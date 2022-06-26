Мирошник: С комбината «Азот» эвакуированы еще около 250 человек
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Мирошник: С комбината «Азот» эвакуированы еще около 250 человек

Мирошник: С комбината «Азот» эвакуированы еще около 250 человек

С северодонецкого комбината «Азот» эвакуированы еще около 250 человек, сообщил в своем Telegram-канале посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. Среди них есть маленькие дети.

По словам Мирошника, в субботу с предприятия было вывезено около 200 мирных жителей. 

Накануне сообщалось о том, что промзона предприятия перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России.

Ранее, в воскресенье, Мирошник сообщал, что эвакуация мирных жителей с предприятия временно приостановлена из-за обстрелов из Лисичанска. По его словам, вышедшие рассказывают, что в убежищам могут оставаться еще сотни мирных жителей. Ко многим из убежищ боевики не имели доступа и пытались разными способами вытащить из подземелий, рассказал он.

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По материалам: pnp.ru

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