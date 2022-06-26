Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей
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Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей

Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублейПремьер Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Отмечается, что средства будут потрачены на мероприятия, направленные на обеспечение стабильного развития экономики и рынка в условиях западных санкций. Ранее в 2022 году средства из резервного фонда выделялись на поддержку IT-отрасли, переобучение безработных, а также предоставление льготных займов предприятиям, занимающимся разработкой технологий и производством продукции, которая может заменить иностранные аналоги.

«Источник увеличения резервного фонда — неиспользованные остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года», — добавили в кабмине.

Резервный фонд Правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий год.

22 июня сообщалось, что Мишустин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7 процентов.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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