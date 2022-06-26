На Дмитрия Нагиева во время спектакля обрушились декорации
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На Дмитрия Нагиева во время спектакля обрушились декорации

На Дмитрия Нагиева во время спектакля обрушились декорации
Актер Дмитрий Нагиев выступал в Калининграде со спектаклем «Кысь», который едва не завершился трагедией. Дмитрий  Нагиев проявил чудеса выдержки и мужества, когда на него прямо во время спектакля «Кысь» на сцене Калининградского областного театра рухнули декорации. И хотя немедленно была вызвана скорая помощь, брутальный актер сначала доиграл свою роль, а уже после выступления сдался в руки медиков. При этом вел себя весьма достойно, не стонал, не ругался нецензурными словами, обвиняя всех вокруг, а шутил и улыбался. К счастью, обошлось без серьезных травм. Дмитрий отделался ушибом голени и несколькими ссадинами.
«В общем, нормально. Хромаю, но ползу», – цитирует пострадавшего телеканал «360». «Это рабочий момент», – считает актер. Поклонники пришли от такого заявления в полный восторг. Они считают, что именно так должен вести себя настоящий мужчина и талантливый артист. Дмитрий Нагиев известен не только своими ролями в кино и на сцене, но и ироничными высказываниями. Он не стесняется шутить над самим собой.  О чем звезда предпочитает не рассказывать, так это о личной жизни. Наверное для того, чтобы у поклонниц не угасала надежда.
# Шоу-бизнес Нагиев Дмитрий
По материалам: z-aya

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