На набережной Ангарска установят птицу счастья
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На набережной Ангарска установят птицу счастья

На набережной Ангарска установят птицу счастья

На набережной в 95 квартале Ангарска летом 2022 года установят скульптуру птицы счастья. Авторами арт-объекта стали известные в России и за рубежом мастера кузнечного дела Виктор и Павел Сливка. Об этом сообщается на сайте администрации Ангарска.

В 2021 году к юбилею города ангарские кузнецы изготовили подкову и крылья, композиции сейчас украшают набережную. На этот раз мастера сделали птицу счастья. Как рассказал Павел Сливка, размах крыльев — более двух метров. Фигура готова к покраске.

Участие в изготовлении арт-объекта принимали ангарчане. В прошлом году в день города они ковали листочки, ими будет украшено гнездо птицы счастья.

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По материалам: irk

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