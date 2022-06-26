На похоронах Юрия Шатунова прошел очередной инцидент

Сегодня прошла панихида по певцу Юрию Шатунову. В Москве прошло публичное прощание с культовым певцом. Звезд шоу-бизнеса возмутили назойливые поклонники Юрия Шатунова, которые даже у гроба артиста старались запечатлеть происходящее на камеры телефонов. На Троекуровском кладбище попрощались с исполнителем хитов «Белые розы» и «Седая ночь». На церемонию пришли тысячи поклонников Юрия Шатунова, зал буквально утопал в белых розах. Однако многие присутствующие забыли, где они находятся. Они не выпускали из рук телефоны, снимая видео и делая фото даже внутри помещения и у гроба с лидером группы «Ласковый май». Белокурая девушка в коротком светло-голубом платье остановилась у гроба на несколько секунд, стараясь сделать кадры получше. К ней подошел охранник и попросил не задерживать очередь, но на блондинку это не повлияло. В конце концов ее спутники, мужчина и женщина, стали тянуть ее за руку, пытаясь увести от гроба с покойным. Певицу Ольгу Орлову возмутила такая бестактность. «Мне кажется, что видео с этой женщиной, которая фоткает или фоткается на похоронах у гроба с Юрием Шатуновым, сегодня облетело все паблики. Вот объясните мне, зачем ей нужно это фото?» — задалась вопросом бывшая солистка группы «Блестящие».Телеведущая Ксения Бородина разделила негодование подруги. «Тихий ужас», — воскликнула она. Пользователи также пришли в негодование от происходящего. «Ничего святого нет... Вообще неуместно, кошмар», «Есть же такие люди бессовестные», «Она там, к сожалению, не одна такая была», «Да там много кто с телефонами. Такие люди бестактные, никакого воспитания», «Никакой совести и сочувствуя. Ещё и улыбается. Юре, вечная память», «Вот хорошо, что когда Юленьку Началову хоронили, телефоны были запрещены», «Я сейчас наткнулась на прямой эфир. Там таких очень много, через одного. Мракобесие какое-то», «Ненормальная просто, ничего святого нет. Я смотрела видео и не смогла сдержать слез», — написали в комментариях. Тем временем неизвестный фанат Юрия Шатунова, который не смог самостоятельно приехать на прощание, прислал целый грузовик роз. Букеты раздали поклонникам артиста. Чтобы проститься с кумиром, люди занимали очередь на кладбище с двух часов ночи. Многие провели в ней по десять часов. Они пели хором любимые песни из его репертуара. Одна из женщин прибыла из Оренбурга. Она привезла мягкую игрушку – последний подарок исполнителю от воспитанников детского дома, в котором прошло его детство. Фанаты принесли такое огромное количество цветов, что им не хватало места у гроба и на столах рядом. Сотрудникам зала пришлось убирать цветы и складывать их на полу в углу. Одна из женщин даже упала на колени перед гробом артиста. Многие присутствующие плакали. На месте дежурили медики, готовые оказать помощь тем, кому стало плохо. На выходе поклонникам раздавали открытки с фотографией Шатунова. Родственники певца не смогли присутствовать на прощании с ним сегодня. Жена Светлана почувствовала себя плохо после новости о его смерти. Ожидается, что она, дети и друзья музыканта простятся с ним в более интимной обстановке завтра. Тело лидера группы «Ласковый май» будет кремировано. Его похоронят 28 июня в кругу самых близких. Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта 23 июня в возрасте 48 лет.