Нашли крайнего в гибели Юрия Шатунова
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Нашли крайнего в гибели Юрия Шатунова

Нашли крайнего в гибели Юрия Шатунова
Как сообщает пресса, виновных в смерти певца Юрия Шатунова могут посадить.   Информацией о том, что диспетчер отказал Юрию Шатунову в вызове «скорой» заинтересовались соответствующие органы. СМИ сообщили, что сотрудник, разговаривавший с друзьями певца, якобы нарушил должностные инструкции и мог из-за этого неправильно оценить ситуацию. Помимо этого есть вопросы к качеству работы самой бригады «неотложки». По информации в прессе, по факту обстоятельств смерти звезды 80-х будет проведена доследственная проверка. Будут исследоваться нарушения, подпадающие под статью ст. 293 УК РФ о «преступной халатности, повлекшей смерть пациента». За это диспетчеру может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
«Публикациями, которые были накануне в связи с гибелью Шатунова, уже заинтересовались соответствующие органы. Особенно их заинтересовала информация о том, что в диспетчерской фактически отказали в вызове скорой после звонка друзей Шатунова. Кроме того, на записи  видно и другие нарушения»,  — цитирует источник РЕН-ТВ. При этом Московская областная станция скорой медицинской помощи накануне опровергла сообщения о том, что один из диспетчеров отказал пациенту в вызове бригады. «Звонивший житель не вызывал бригаду скорой, а уточнял нахождение ближайшей больницы, на что диспетчером был дан исчерпывающий ответ и предложено оформить вызов скорой», – утверждает руководство станции. Напомним, что Шатунов скончался от обширного инфаркта по дороге в Домодедовскую больницу. 28 июня артист будет кремирован и похоронен на Троекуровском кладбище. Решение об этом приняла вдова артиста Светлана, которую новость о смерти мужа довела до критического состояния.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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