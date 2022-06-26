Наташа Королева взялась за онлайн-марафон

Певица Наташа Королева вслед за другими звездами решила проводить свои курсы. Не так давно Ксения Собчак выпустила программу об инфоцыганстве, разоблачая известного коуча-миллионера Елену Блиновскую. Ведущая в своем проекте «Осторожно: Собчак!» по полочкам разложила, как без особых премудростей можно продать за огромные деньги практически воздух. Правда после этого Ксения Собчак сама объявила марафон «Метод Собчак», предлагая купить у нее курс за немалые деньги – вплоть до 600 тысяч с носа.О том, что такое непыльное и денежное подспорье будет весьма кстати подумали и другие отечественные звезды. Например, певица Нюша уже давно позабыла про свою прямую профессию и учит людей, как им выбрать свое предназначение. Виктория Боня организует марафоны по духовным практикам и бьюти-преображению. Дошла очередь и до Наташи Королевой, которая в личном блоге объявила трехдневный онлайн-марафон с некими «эффективными упражнениями». Также она обещала поделиться «секретами от гуру медицины».