Наташа Королева взялась за онлайн-марафон
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наташа Королева взялась за онлайн-марафон

Наташа Королева взялась за онлайн-марафон
Певица Наташа Королева вслед за другими звездами решила проводить свои курсы. Не так давно Ксения Собчак выпустила программу об инфоцыганстве, разоблачая известного коуча-миллионера Елену Блиновскую. Ведущая в своем проекте «Осторожно: Собчак!» по полочкам разложила, как без особых премудростей можно продать за огромные деньги практически воздух. Правда после этого Ксения Собчак сама объявила марафон «Метод Собчак», предлагая купить у нее курс за немалые деньги – вплоть до 600 тысяч с носа.
О том, что такое непыльное и денежное подспорье будет весьма кстати подумали и другие отечественные звезды. Например, певица Нюша уже давно позабыла про свою прямую профессию и учит людей, как им выбрать свое предназначение. Виктория Боня организует марафоны по духовным практикам и бьюти-преображению. Дошла очередь и до Наташи Королевой, которая в личном блоге объявила трехдневный онлайн-марафон с некими «эффективными упражнениями». Также она обещала поделиться «секретами от гуру медицины».
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

Последние новости

Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне
Евросоюз доработает законопроект о регулировании криптовалют в июне
Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам
Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам
Наташа Королева взялась за онлайн-марафон
Наташа Королева взялась за онлайн-марафон
Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до могилы
Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до
Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные деньги
Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные
Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на ипотеку
Клиенты Домклик от Сбера могут получить дополнительную скидку на
Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком
Информация об ударе ВС России по жилому дому в Киеве оказалась фейком
Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного: создатель «Ласкового мая» Кузнецов простился с Шатуновым
Вспомнил последние слова Юры и обещал судиться до победного:
Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют
Вечером 26 июня у памятника Александру Третьему запустят салют
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6 миллиарда рублей
Мишустин утвердил решение об увеличении резервного фонда на 1,6

Топ на сегодня

Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в больнице
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
Самые несчастливые принцессы, у которых не сложилась супружеская жизнь
Самые несчастливые принцессы, у которых не сложилась супружеская жизнь
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть

Еще по теме

Ксения Собчак считает, что ее заказали
Виктория Боня пришла в ужас от поведения Ксении Собчак
На Собчак написали заявление
Бастрыкина попросили разобраться с Ксенией Собчак