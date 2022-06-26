НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
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НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны

НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войныEl País: НАТО готовы приступить к крупнейшей гонке вооружений со времен холодной войны

На предстоящем саммите в Мадриде 28-30 июня НАТО может принять решение о крупнейшем военном развертывании со времени окончания холодной войны. Об этом сообщила испанская газета El País.

Отмечается, что союзники по альянсу готовы приступить к интенсивной гонке вооружений, чтобы «превратить Восточную Европу в форт с тысячами солдат и большим количеством военного оборудования». «Некоторые страны-союзники хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке альянса, состоящего из боевых групп, к бригадам», — поясняют источники газеты. По словам издания, таким образом НАТО хочет дать понять, что находится в боевой готовности и готова ответить на агрессию против любого государства-члена.

Кроме того, организация намеревается способствовать увеличению военных бюджетов союзников. Сообщается, что новая стратегическая концепция НАТО положит конец связям с Москвой. В частности, Россия будет обозначена в концепции как прямая угроза. Что касается Китая, то европейские союзники выступают за то, чтобы не усугублять напряженность с Пекином. Так, КНР будет рассматриваться не как угроза, а как геостратегический и системный вызов.

26 июня глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО никогда не рассматривался. «Это никогда не обсуждалось. Об этом никогда не говорили и не говорим сейчас», — заявил министр иностранных дел в своем интервью изданию в ответ на вопрос о вступлении Украины в НАТО.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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