Николай Цискаридзе рассказал о популярности

Звезда балета Николай Цискаридзе признался, с кем ему приходится соревноваться. Артист успевает не только преподавать и руководить самым известным балетным училищем в стране, но и заниматься блогерством. Правда, получается у него не все. 48-летний Николай Цискаридзе пришел в мир блогерства два года назад, когда наступила пандемия. По его словам, было много времени втянуться в эту историю и основательно позаниматься, хотя ранее он отказывался этим заниматься и не спешил регистрироваться в соцсетях. «Этим надо заниматься. При этом сделал наблюдение, что сейчас неважно, что и как ты исполнил на сцене, важно, что ты выложил у себя на странице. Несколько раз, наткнувшись в соцсетях на бесподобные фотографии или видео своих учеников, я удивлялся: «Как я мог не заметить этого ребенка в академии?» — рассказывает ректор академии Вагановой в Петербурге.Правда, затем этого же ребенка Николай Максимович увидел в стенах учреждения и удивился разнице между реальностью и изображением на фото. «В советские времена было всего 2 канала телевидения. А сейчас у вас полная свобода выбора. Если я что-то не хочу видеть, я это никогда не увижу — ни в интернете, ни по телевизору», — сообщает Цискаридзе «Аргументы и факты». Интересно, что буквально за два года он набрал более полумиллиона подписчиков, но публикует знаменитый балетный танцовщик не только свою работу, но и цитаты известных людей, наблюдения из жизни, знаменитые истории и много всего интересного. При этом прославленный деятель культуры говорит: большинство контента никому не интересно. «Невозможно все время быть на гребне волны. К сожалению, кроме скандалов и голых задниц, внимание людей мало что привлекает. «Многие хотели создать интеллектуальный блог. Но мало у кого получалось. А у вас вышло», — пишут мне. Я просто делаю и пишу о том, что мне нравится. И не следую никаким правилам. Сложно соревноваться с теми, кто выкладывает обнаженку и котиков», — резюмировал Николай Максимович.