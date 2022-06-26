Новые детали As Dusk Falls из первых превью игры — интерактивное кино для Xbox

Вадим Карасев





Две недели назад Microsoft объявила дату релиза As Dusk Falls — интерактивного кино от студии INTERIOR NIGHT, которое выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. До релиза остается меньше месяца — проект станет доступен 19 июля, сразу в Game Pass.

Некоторые журналисты получили возможность сейчас ознакомиться с новым интерактивным кино для Xbox, и они опубликовали свои превью по первым двум эпизодам игры (например, превью от destructoid) . Вот что говорят об игре журналисты в своих превью:

Игра выполнена в стиле графического романа, что можно видеть и по трейлеру. Журналисты отмечают, что такой стиль отлично подходит для игры.В игре есть система QTE, и она довольно сложная. Журналисты отмечают, что достичь желаемых результатов иногда возможно только при хорошей реакции. При этом, не всегда быстрое решение означает удачное решение с точки зрения будущего того или иного персонажа.В диалогах иногда лучше не спешить с ответом/решением, могут появиться новые варианты ответа, но при этом пропасть некоторые из ранее доступных.





В превью игру хватят за сюжет (первых двух эпизодов, которые журналисты имели возможность пройти).Прохождение первых двух эпизодов занимает около 2 часов.Как и в других интерактивных кино, решения игроков напрямую влияют на будущий сюжет. В игре есть карта принятых решений, ниже можно видеть, как она выглядит.



