Оценена возможность распространения чумы в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оценена возможность распространения чумы в России

Оценена возможность распространения чумы в РоссииВирусолог Альтштейн заявил, что россиянам не следует бояться распространения чумы

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, оценивая в беседе с ТАСС возможность распространения чумы в России, заявил что жителям страны не нужно переживать на счет этого. Он отметил, что специалисты постоянно ведут против нее противоэпидемическую борьбу.

«Я думаю, что нам не следует особенно бояться распространения чумы, но следует вести постоянную, как это обычно и делается, противоэпидемическую борьбу в отношении чумы. У нас есть специальные противочумные институты, противочумная служба, подготовлена вакцина против чумы, служба дератизации, то есть уничтожения вредных грызунов — крыс, и дезинсекции — уничтожения блох», — рассказал эксперт.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров предупредил об опасности, которая исходит от кровососущих мух и комаров. По его словам, они являются разносчиками такой инфекции, как туляремия, которую также называют малой чумой.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Николай Цискаридзе рассказал о популярности
Николай Цискаридзе рассказал о популярности
Нашли крайнего в гибели Юрия Шатунова
Нашли крайнего в гибели Юрия Шатунова
Певица Асти высказалась на обвинения Ирины Дубцовой
Певица Асти высказалась на обвинения Ирины Дубцовой
Жанна Эппле рассказала, как ее обманула аферистка
Жанна Эппле рассказала, как ее обманула аферистка
Кремация Юрия Шатунова вызвала скандал
Кремация Юрия Шатунова вызвала скандал
Комплекс Мадонны и блудницы: почему он возникает у мужчин и в чем его опасность
Комплекс Мадонны и блудницы: почему он возникает у мужчин и в чем его
Оценена возможность распространения чумы в России
Оценена возможность распространения чумы в России
Польша выступила против снятия флагов с российских мемориалов
Польша выступила против снятия флагов с российских мемориалов
Глава ФРС рассказал о работе над планом по внедрению CBDC
Глава ФРС рассказал о работе над планом по внедрению CBDC
В июне Cбербанк ожидает двукратный рост потребительского кредитования
В июне Cбербанк ожидает двукратный рост потребительского кредитования
Умер российский балетмейстер-постановщик Николай Кубарь
Умер российский балетмейстер-постановщик Николай Кубарь
Чулпан Хаматова выказалась об оставленном ей благотворительном фонде
Чулпан Хаматова выказалась об оставленном ей благотворительном фонде

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва: «Не думаю, что у спортсменов будет поголовная смена гражданства»
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва: «Не думаю, что у спортсменов
Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников
Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
Дочь Розы Сябитовой рассказала проблемах в своей беременности
Дочь Розы Сябитовой рассказала проблемах в своей беременности

Еще по теме

Из-за чумы свиней в Кургане закрыли Центральный рынок
Правительство утвердило план по борьбе с африканской чумой свиней
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса