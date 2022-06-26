Оценена возможность распространения чумы в России

Вадим Карасев

Вирусолог Альтштейн заявил, что россиянам не следует бояться распространения чумы

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, оценивая в беседе с ТАСС возможность распространения чумы в России, заявил что жителям страны не нужно переживать на счет этого. Он отметил, что специалисты постоянно ведут против нее противоэпидемическую борьбу.

«Я думаю, что нам не следует особенно бояться распространения чумы, но следует вести постоянную, как это обычно и делается, противоэпидемическую борьбу в отношении чумы. У нас есть специальные противочумные институты, противочумная служба, подготовлена вакцина против чумы, служба дератизации, то есть уничтожения вредных грызунов — крыс, и дезинсекции — уничтожения блох», — рассказал эксперт.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров предупредил об опасности, которая исходит от кровососущих мух и комаров. По его словам, они являются разносчиками такой инфекции, как туляремия, которую также называют малой чумой.