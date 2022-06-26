Оксана Федорова завершила учебу в МГУ

44-летняя телеведущая Оксана Федорова отучилась в МГУ на кафедре искусствоведения и получила диплом. Телеведущая решилась снова побывать в статусе студентки и в 44 года получила второй диплом.«У меня знаменательный день — вручение диплома и завершение важного этапа учебы в МГУ, на кафедре искусствоведения. Диплом объединил все, что важно для меня в последние два года, — музыку, искусство, благотворительность», поделилась в Телеграм-канале Федорова.«Учеба совпала с запуском проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие»: во время съемок я открыла невероятную красоту и самобытность русских городов. Вот такие интересные сюжеты создает наша жизнь. После каждой поездки меня переполняли эмоции м желание рассказать всем вокруг о том, насколько многогранна музыкальная история нашей страны», — заключила Оксана. Напомним, Федорова с отличием окончила в 2000 году Санкт-Петербургский университет МВД РФ. Оксана училась на факультете руководителей городских и районных органов внутренних дел. После окончания получила звание старшего лейтенанта милиции и проработала несколько месяцев дознавателем в линейном отделе внутренних дел на воздушном транспорте в аэропорту «Пулково».