Отважится ли Адеев бросить вызов Барзикову
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Отважится ли Адеев бросить вызов Барзикову

Отважится ли Адеев бросить вызов Барзикову
Сможет ли Алексей Адеев, который допустил определённые вольности в отношении «пятой точки» Кристины Бухынбалтэ во время разыгрывания сценки, завязать спор и начать драку с Ваней? В данный момент Иван Барзиков сильно задержался во Владивостоке. При этом все участники и ведущие телестройки очень хорошо знают, насколько агрессивным он может быть. Именно по этой причине всем интересно, сможет ли Алексей Адеев, который допустил определённые вольности в отношении «пятой точки» Кристины Бухынбалтэ во время разыгрывания сценки, завязать спор и начать драку с Ваней?

Или долгожданная драка не состоится? Все же, Иван Барзиков сообщил, что ему будет гораздо проще расстаться с Кристиной Бухынбалтэ. Собственно, сделать это он решил по телефону, после чего сразу же отписался от девушки в социальных сетях. Ситуация получилась очень неприятная.

Также ходят слухи, что ранее на телестройке ведущие буквально запретили Ване распускать руки. Кроме того, до этого Адееву уже доводилось оправдываться перед барзиковым, поэтому вряд ли он отважится вступать в открытую конфронтацию с таким опытным бойцом.

Интересно, Крис зря волнуется из-за произошедшего? Все же, Барзиков открыто заявил об окончании этих отношений и девушка ничего не смогла сделать. Или он в любом случае сделает все возможное, чтобы поставить Алексея Адеева на место? Посмотрим, к чему в итоге приведёт сложившаяся ситуация.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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