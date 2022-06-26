Певица Асти высказалась на обвинения Ирины Дубцовой
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Певица Асти высказалась на обвинения Ирины Дубцовой

Певица Асти высказалась на обвинения Ирины Дубцовой
Певица Ирина Дубцова обвинила Асти в плагиате. 24 июня Анна Дзюба, больше известная как Asti, презентовала сольный альбом. Пока слушатели наслаждались песнями артистки, нашлись недовольные. Например, Ирина Дубцова заявила, что треки коллеги подозрительно похожи на ее. Ирина даже озвучила названия песен, которыми якобы воодушевилась Анна. «Приятно, когда твоей работой вдохновляются, но не до такой же степени... «Сорри», видимо, это «Химия». Все-таки Sex in the city. Хорошо, что не 29.10, а двадцать четыре ноль шесть девяносто», — съязвила 40-летняя исполнительница в соцсетях. Asti, которая сегодня отмечает 32-летие, ответила на обвинения Ирины. По словам исполнительницы, она даже и не думала копировать чьи-то работы.
«Я, если честно, и не знала, что у кого-то есть такой трек. У многих песен есть знаковые названия, но не значит, что это плагиат. Просто называешь по слову, которое нравится больше всего, чтобы твои слушатели его помнили», — объяснила Анна. На словах коллеги Дзюба зацикливаться не стала, да ей и некогда переживать. Сегодня артистка закатила вечеринку по случаю дня рождения. На праздник Анна пригласила звездных друзей, знакомых, журналистов. «Я раньше многого боялась, сейчас эти страхи исчезли, — призналась именинница. — Люди оценили мой труд, я поняла, что после ухода из группы меня ждали. Меня слушают, многим нравится мое творчество. Ощутила в себе большую любовь, теперь я фонарик из света».
# Шоу-бизнес Дубцова Ирина
По материалам: z-aya

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