Плюсы и минусы характера людей, рожденных в субботу

Вадим Карасев

Суббота для многих людей является самым лучшим днем недели, ведь это первый из двух выходных. Настало время узнать, каким же характером обладают те, кто появляется в этот день на свет.

Суббота проходит под управлением энергетики Сатурна. Это значит, что в данный день в мире преобладает сила тяжелой планеты. Характер этих людей достаточно сильный, но противоречивый.

Плюсы людей, рожденных в субботу

Они самостоятельны во всем. Если у них возникают трудности, они не начнут вас беспокоить. Они постараются все решить сами. Это очень хорошая черта характера, особенно для детей, ведь они рождаются целеустремленными.

Легкая обучаемость. Еще один большой плюс рожденных в субботу — это то, что они схватывают новую информацию буквально на лету. Они отлично адаптируются к новым условиям, к новой работе, вписываются в любой коллектив, быстро осознают, как себя нужно вести в той или иной компании людей.

Поиски компромиссов. Если возникает неприятная непредвиденная ситуация. Эти люди пытаются найти какой-то компромисс. Это очень хорошая черта характера, указывающая на то, что они абсолютно не агрессивны.

Это веселые люди, с которыми приятно отдыхать. Они всегда очень активны и несут в себе позитив. С ними очень здоров о проводить время вне дома. Они неугомонны и всегда пытаются как-то разнообразить свой досуг.

Они весьма щедрые. Дело касается не денег, а времени. Они дарят близким людям и друзьям самое драгоценное, что только есть в нашей жизни — время. Если нужно, они всегда придут на помощь. Главное правильно их попросить и не отказывать в помощи в ответ. Они не дают собой пользоваться никому.

Минусы людей, рожденных в субботу

У них всегда на всё есть свое мнение. В этом плане они просто невыносимы, ведь даже если они в чем-то совершенно не разбираются, им хочется сделать вид, что это не так. В итоге общаться с ними бывает невозможно и очень тяжело. Переубедить их непросто, а спорить с ними и вовсе не стоит.

Они могут давать вам пустые обещания. Это происходит просто для того, чтобы вы от них отстали. Не требуйте от них чего-то невыполнимого, если не хотите быть обманутыми. Крушение планов при общении с людьми субботы — это абсолютная норма.