Почему не женился на Бельской и развелся с Макеевой. Неудачи Глеба Матвейчука до второго брака

Семь лет окружающим казалось, что Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук — идеальная пара. Впоследствии же выяснилось, что отношения были далеки от эталона, и гармоничный союз артисту удалось создать лишь в следующем браке.

Сын постановщика Алима Ивановича Матвейчука и художника-гримера Ольги Шалимовны был обречен связать судьбу с искусством. В юности Глеб Матвейчук поступил сразу в два вуза: в «Щепку» и консерваторию имени Чайковского. В дальнейшем артист прославился как вокалист нескольких групп, автор музыки к фильмам «Смутное время и «Адмиралъ», актер и создатель мюзиклов. Кроме того, Глеб победил в проекте «Две звезды» в паре с Ольгой Кормухиной и получил приз зрительских симпатий за участие в шоу «Точь-в-точь».

Композитор, продюсер, певец — казалось, в творчестве Глебу Матвейчуку подвластно все. Почему же личного счастья актер достиг только после расставания с Анастасией Макеевой? 26 июня артисту исполняется 42, и мы вспоминаем его яркие истории любви.

Светлана Бельская

В студенчестве Глеб был душой компании, так что не страдал от недостатка женского внимания. Однако серьезные отношения артист начал не с одной из сокурсниц, а со студенткой МГУ Светланой Бельской.

В то время Света работала в Театре на Малой Бронной гримером и тихо мечтала об актерской карьере. В новогоднюю ночь девушка поехала гулять на Тверскую, где ее застал звонок артиста Александра Голубкова: тот пригласил знакомую отмечать праздник с выпускниками «Щепки». В квартире Анны Гарновой собралась большая компания, включавшая и Глеба Матвейчука. Взглянув на стильного парня, окруженного поклонницами, Бельская лишь вздохнула: «Какой красивый мальчик!»

Чувствуя себя лишней на том празднике жизни, девушка удалилась на кухню. Здесь утром Светлану и застал Глеб. В итоге парень уговорил гримера остаться в гостях до вечера, а потом проводил ее до метро, подарил открытку и попросил номер телефона. Полноценное свидание состоялось 3 января, а после второй встречи Матвейчук уже позвал Бельскую домой — знакомиться с родителями.

Алиму Ивановичу и Ольге Шалимовне пассия сына пришлась по душе, и с этого момента у влюбленных завязался серьезный роман. Мама Глеба настолько симпатизировала Светлане, что даже втайне бегала с ней на прослушивания в театральные вузы: наконец Бельская нашла людей, которые искренне поддерживали ее стремление стать актрисой.

Влюбленные съехались, против чего не возражали родители Матвейчука: как говорила Ольга Шалимовна, она всегда мечтала о дочке, и появилась Света. А вот жениться на избраннице Глеб не спешил, отмечая, что не сторонник штампов. Подгоняемая своей мамой, Светлана периодически поднимала тему свадьбы, но артист отвечал, что хорошее дело браком не назовут.

Три с половиной года пара прожила душа в душу, но в последние месяцы перед разрывом что-то расклеилось. «У Глеба начался активный карьерный рост — он играл в антрепризах, сочинял музыку к фильмам, уже была рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда», — вспоминала Бельская. — У меня началась работа в сериале «Маргоша», а это съемки нон-стоп круглые сутки, параллельно я заканчивала актерско-режиссерский факультет ГИТИСа, плюс подрабатывала художником по гриму. Между прочим, деньги за этот труд платили немалые. Однажды, когда я в очередной раз вернулась поздно, Глеб обиженно поинтересовался: «Сколько мне нужно зарабатывать, чтобы ты не работала?»

Когда артистка возвращалась со съемок, Глеб писал музыку, когда просыпалась — он еще дремал. Так и вышло, что работа вытеснила из их жизни все, даже любовь. К тому же в тот момент у Матвейчука умерла любимая бабушка, а Светлана повела себя не совсем корректно: музыкант относился к людям, которых лучше не трогать в период горя, а Бельская наоборот старалась вытащить избранника в кино или на прогулку.

В итоге наступил момент, который оба отчаянно оттягивали. Светлана первой озвучила идею остаться «братом и сестрой», ведь романтические отношения себя изжили. Так и вышло, что Бельская продолжала тесно общаться с Глебом и его мамой, фактически превратившись для бывшего бойфренда в родственницу. А в 2010-м экс-возлюбленная даже присутствовала на свадьбе Матвейчука с Анастасией Макеевой…

Анастасия Макеева

Еще до разрыва со Светланой Матвейчук начал репетировать мюзикл «Монте-Кристо» с Анастасией Макеевой, однако отношения с последней у композитора завязались не сразу. Как говорила Бельская, год Настя и Глеб общались как друзья, ведь вести двойную жизнь музыкант бы не смог.

«Его ревновать не имеет смысла, — поясняла Светлана. — Пока с одной женщиной не расстанется, с другой не начнет отношений. Видимо, Настя это тоже знает. Мы не вспоминаем о прошлом. Глеб часто говорит маме: «Света — наша родственница». Для него нет слова «бывшая». Он не любит касаться этой темы, копаться в прошлом. Настя меня пригласила на свой юбилей. Когда я вошла в зал, она предложила: «Глеб, давайте вместе сфотографируемся. Справа — нынешняя жена, слева — бывшая».

Терзала Бельскую обида или нет, но в 2010-м Матвейчук, называвший себя противником брака, женился на Макеевой. Супруга играла в спектакле «Территория страсти», музыку для которого написал Глеб, а впоследствии еще и выступила продюсером, организовав гастроли постановки. Все было предельно серьезно: влюбленные обвенчались и заговорили о желании стать родителями.

Проблемы накапливались постепенно: Анастасия жаловалась, что композитор с головой ушел в свои шоу, а о ней и думать забыл. Когда у Макеевой испортились отношения со свекровью, Глеб не встал на сторону жены. Сблизиться посредством рождения детей тоже не вышло, так как у актрисы диагностировали проблемы с зачатием.

«Года три мы с Глебом считали, что все произойдет естественным образом, но не получилось. Лет в 35 я поняла, что само собой ничего не получится. Попробовала ЭКО. Мой организм по-разному отзывался. У меня забирали яйцеклетки, оплодотворяли их, затем смотрели на качество эмбрионов... Подсадки не получилось, так как это было уже неактуально, ведь мы с Глебом развелись. У нас остались эмбрионы — биологические материалы мои и Глеба. Ни он, ни я не можем их использовать», — признавалась Анастасия в эфире «Секрета на миллион» на НТВ.

Так почему же они разошлись? Макеева называла массу причин: одержимость Глеба работой, влияние свекрови на их семейную жизнь, вопрос о детях. Первый конфликт Насти с Ольгой Шалимовной вспыхнул из-за… Светланы Бельской. Дело в том, что мама помогала Матвейчуку с организационными вопросами и выделила роль в спектакле Светлане, в то время как Анастасия не желала пересекаться с бывшей девушкой мужа. Певица утверждала, что Ольга Матвейчук вела агрессивную политику и угрожала, что брак рухнет, если невестка не подчинится ее воле.

Композитор же уверял, что Настя хотела закрыть спектакль, а мама была тут ни при чем. Глеб пытался помирить родственниц, но не получилось. «Мама не присутствовала в таком большом количестве в нашей жизни. Именно с момента конфликта по поводу спектакля мама стала плохой свекровью, а я — маменькиным сынком. Наши отношения стали сложнее, но мы пытались их спасти. Я любил Настю. К сожалению, нашим чувствам не дано было прожить долго», — объяснял Глеб в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Елена Глазкова

Глеб отмечал, что истинной причиной развода с Макеевой стало то, что они оба повзрослели и стали слишком разными людьми. Несмотря на скандальные высказывания, которыми Анастасия делилась с прессой, композитор благодарил бывшую жену за семь лет совместной жизни.

Артист полагал, что теперь нескоро сможет вступить в новые отношения, но вышло с точностью до наоборот. Уже через месяц на фестивале в Греции композитор встретил Елену Глазкову, которая, в свою очередь, только-только рассталась с парнем. Актриса представляла фильм «Осенью 41-го» и явно не намеревалась закрутить роман с кем-то из участников Недели русского кино.

Однако Глеб весь вечер не сводил глаз с привлекательной артистки: его компания подсела за столик Лены. После ужина артисты отправились в караоке, где Глазкова очень душевно спела композицию Аллы Пугачевой. После трех дней в Греции актеры продолжили общение в Москве, и Матвейчук вскоре осознал, что хочет провести с женщиной всю жизнь.

«Мне элементарно нужно с ней разговаривать, у Лены очень нестандартное мышление, она мудрая и может найти объяснение любой ситуации и выход из нее. С ней интересно. Даже мои друзья попадают под это неземное влияние. Я очень сильно расширил сознание именно благодаря общению с Леной», — признавался композитор.

Интервью, где Макеева называла свекровь ведьмой, насторожило маму Елены, однако в итоге знакомство с родителями прошло прекрасно. Затем влюбленные улетели на Новый год в Прагу, а по возвращении в Москву Глеб сделал избраннице предложение. Правда, со свадьбой было решено повременить, когда выяснилось, что Глазкова беременна.

В сентябре 2018-го Елена подарила возлюбленному дочку Алису, ну а в августе 2020-го у пары родился сын Александр. Поклонники зря переживали за семейный статус пары: еще до периода самоизоляции Матвейчук и Глазкова сыграли тайную свадьбу в Швейцарии. Ничего удивительного: впоследствии Глеб подчеркивал, что не хочет выносить личное напоказ и делиться деталями частной жизни.

Столкновение жен

А вот Анастасия Макеева, которая успела развестись с адвокатом Александром Саковичем и увести из многодетной семьи Романа Малькова, личным делилась постоянно. Вспоминала актриса и Матвейчука: несколько месяцев назад она обмолвилась, что большой любви с бывшим мужем у них не случилось, зато они очень помогали друг другу в творчестве. Тем интереснее, что нынешняя жена Глеба встала на сторону Светланы Мальковой, брошенной Романом.

Дело в том, что Макеева публично показала пользователям Сети переписку бизнесмена со Светланой. Малькова переехала в США и выражала опасение за судьбу старшего сына, который поселился в России с папой и мачехой. «Света, удачи! Как вы сами сказали, четверо детей даются только очень сильным женщинам. Вы такая молодец. И хоть я ортодоксальный патриот, никогда не стану реагировать на подло выставленную переписку. Тем более, когда речь идет о самом дорогом — о сыне. Как же это подло. Мы с вами», — подчеркивала Елена Глазкова.

Когда же подписчики отметили, что за подобный выпад Анастасия Макеева может и отомстить, супруга Матвейчука не растерялась. «Если бы она была сильной и умной женщиной, я бы, наверное, испугалась. А тут…» — резюмировала Елена.