Польша выступила против снятия флагов с российских мемориалов
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Польша выступила против снятия флагов с российских мемориалов

Польша выступила против снятия флагов с российских мемориаловЗамглавы МИД Польши Пшидач выступил против снятия флагов в «Катыни» и «Медном»

Заместитель министр иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что ведомство выступило против снятия государственного флага страны на мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Польское радио 24».

«Реакция уже наступила. Польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала и потребовал от российских властей, управляющих этой территорией объяснений действий такого типа», — подчеркнул замглавы МИД Польши.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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