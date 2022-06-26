При столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали 12 россиян
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При столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали 12 россиян

При столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали 12 россиянВ Бурятии рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 12 человек

В Бурятии произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика, в которой пострадали 12 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минздрава России. По оперативным данным, среди пострадавших четверо детей.

Состояние пятерых человек оценивается как средней тяжести, они госпитализировали. Остальные, в том числе дети, находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

ДТП произошло утром 26 июня на 587-м километре федеральной трассы Р-258 рядом с селом Хонхолой. 47-летний водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, где столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato, за рулем которого находился 39-летний водитель, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Бурятии.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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