Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению истории Чистова и Ермаковой?

Вадим Карасев

Евгений Ромашов и Анастасия Бигрина до сих пор обсуждают гостей, которых решили пригласить на свою свадьбу. Вместо того, чтобы поддерживать свою избранницу, Ромашов начал устраивать скандалы и доводить её до слез. Естественно, в итоге руководство телестройки начало переживать, что в итоге история Надежды Ермаковой и Даниэля Чистова может повториться.Также и мать Евгения Ромашова уверена, что её сын принял чересчур поспешное решение о втором браке. Какова вероятность, что истерики Бигриной и её переживания из-за торжества позволяют Ромашову повести себя также, как повёл Даниэль Чистов, который решил бросить Ермакову.Может быть, Евгений просто не желает сопереживать своей девушке из-за того, что её родственники не хотят отправляться под прицелы камеры скандально известного проекта? Интересно, что демонстрирует Ромашов в сложившейся ситуации: равнодушие, упрямство или же он просто проявляет своё истинное отношение? Возможно мужчина уверен, что причина слез её невесты слишком незначительная? Ситуация близится к развязке и пока неизвестно, к чему все это приведёт в итоге.