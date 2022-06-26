Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению истории Чистова и Ермаковой?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению истории Чистова и Ермаковой?

Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению истории Чистова и Ермаковой?

Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению истории Чистова и Ермаковой?
Вместо того, чтобы поддерживать свою избранницу, Ромашов начал устраивать скандалы и доводить её до слез. Естественно, в итоге руководство телестройки начало переживать, что в итоге история Надежды Ермаковой и Даниэля Чистова может повториться. Евгений Ромашов и Анастасия Бигрина до сих пор обсуждают гостей, которых решили пригласить на свою свадьбу. Вместо того, чтобы поддерживать свою избранницу, Ромашов начал устраивать скандалы и доводить её до слез. Естественно, в итоге руководство телестройки начало переживать, что в итоге история Надежды Ермаковой и Даниэля Чистова может повториться.

Также и мать Евгения Ромашова уверена, что её сын принял чересчур поспешное решение о втором браке. Какова вероятность, что истерики Бигриной и её переживания из-за торжества позволяют Ромашову повести себя также, как повёл Даниэль Чистов, который решил бросить Ермакову.

Может быть, Евгений просто не желает сопереживать своей девушке из-за того, что её родственники не хотят отправляться под прицелы камеры скандально известного проекта? Интересно, что демонстрирует Ромашов в сложившейся ситуации: равнодушие, упрямство или же он просто проявляет своё истинное отношение? Возможно мужчина уверен, что причина слез её невесты слишком незначительная? Ситуация близится к развязке и пока неизвестно, к чему все это приведёт в итоге.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

К чему готовиться во второй летний месяц: астрологический прогноз на июль 2022 года по знакам зодиака
К чему готовиться во второй летний месяц: астрологический прогноз на
Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению истории Чистова и Ермаковой?
Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению
Девушка с определенными "достоинствами" на аттракционе "Рогатка"
Девушка с определенными "достоинствами" на аттракционе
Coinbase ввела новые требования для пользователей из Нидерландов
Coinbase ввела новые требования для пользователей из Нидерландов
В России предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
В России предложили принимать на контрактную службу выпускников школ
F1 22 получит трассировку лучей на Xbox Series X, но не везде
F1 22 получит трассировку лучей на Xbox Series X, но не везде
МакSим прямо во время выступления сбила с ног напавшая на нее фанатка
МакSим прямо во время выступления сбила с ног напавшая на нее фанатка
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в субботу
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в субботу
Самолет-зондировщик вызвал искусственные осадки для тушения пожаров в Катангском районе
Самолет-зондировщик вызвал искусственные осадки для тушения пожаров в
Сергей Пенкин рассказал о своей эмиграции
Сергей Пенкин рассказал о своей эмиграции
Страны G7 захотели установить предельные цены на российскую нефть
Страны G7 захотели установить предельные цены на российскую нефть
Николай Цискаридзе рассказал о популярности
Николай Цискаридзе рассказал о популярности

Топ на сегодня

В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
Николай Дроздов отмечает 85-летие! Биолог рассказал правду о саундтреке к передаче «В мире животных» (фото + видео)
Николай Дроздов отмечает 85-летие! Биолог рассказал правду о
Сергей Пенкин про обиду на Пугачеву, нежелание иметь детей и лицемерие в шоу-бизнесе
Сергей Пенкин про обиду на Пугачеву, нежелание иметь детей и
Россиянам назвали указывающий на перезрелость клубники признак
Россиянам назвали указывающий на перезрелость клубники признак
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области

Еще по теме

Ромашов и Бигрина решили сделать ремонт в комнате перед свадьбой
МВД пожаловалось на нехватку 500 млрд рублей на борьбу с преступностью
Валерия Блюменкранца со скандалом выгнали из «ДОМа-2»
ХК "Спартак" пока не планирует вызывать Чистова из "Химика" - Епанчинцев