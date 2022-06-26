Разработчики F1 22 раскрыли технические детали игры на Xbox Series X и Xbox Series S
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Разработчики F1 22 раскрыли технические детали игры на Xbox Series X и Xbox Series S

Разработчики F1 22 раскрыли технические детали игры на Xbox Series X и Xbox Series S


Разработчики F1 22 из студии Codemasters раскрыли технические детали игры на Xbox Series X и Xbox Series S.

На мощной консоли Xbox Series X у игры будет 2 режима:



Производительность — 1440p при 120 FPS.



Качество — 4K при 60 FPS.

Такие же характеристики заявлены для Playstation 5. Будет ли разрешение динамическим, не уточняется. Ранее разработчики рассказали, что в игре будет трассировка лучей, но не везде.

На Xbox Series S игра F1 22 получит только один режим работы — в 1080p при 60 FPS.

Напомним, что релиз F1 22 состоится 1 июля, а пробная версия игры выйдет 28 июня.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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