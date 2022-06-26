Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные деньги
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Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные деньги

Родным Юрия Шатунова пришлось покупать место на кладбище за бешеные деньги
Журналисты выяснил, во сколько обошлись похороны певца Юрия Шатунова.   В воскресенье, 26 июня, поклонники Юрия Шатунова прощались с ним на Троекуровском кладбище. Здесь нашел свой последний приют солист культовой группы «Ласковый май». Его «Седая ночь», «Белые розы» и другие хиты до сих пор не теряют популярности. При этом певец не имел званий, хотя и был народным артистом по признанию многомиллионной армии поклонников. А потому не имел законного права быть упокоенным на элитном кладбище столицы. «Куда мы только не звонили, никто не помог с местом на кладбище. У Юры же не было званий… Пришлось купить на Троекуровском кладбище коммерческое место за 3 миллиона 700 тысяч рублей. Мир не без добрых людей, друзья помогли», — рассказал  директор Шатунова Аркадий Кудряшов.
Он посетовал, что из коллег исполнителя тоже никто не пришел проститься, и даже не прислал цветов. «Из артистов прислали букеты только два человека: венок от Игоря Яковлевича Крутого и корзина белых роз от Андрея Малахова. А так больше даже никто и не звонил. Тишина», — с грустью сказал помощник Юры в разговоре с KP.RU. Юрий Шатунов ушел из жизни в ночь на 23 июня от трансмурального инфаркта (одна из наиболее тяжелых форм, при которой поражаются все мышцы сердца). Ему было всего 48 лет. Окружающие утверждают, что он никогда не жаловался на здоровье.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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