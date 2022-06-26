Россия в 2022 году празднует День молодёжи 27 июня

День молодёжи в России официально проводится 27 июня со времен СССР. В День молодежи во всех без исключения городах Российской Федерации проводят грандиозные и шумные торжества. Городские советы больших и малых городов России пытаются в этот знаменитый и важный для молодежи день сделать такие торжества, которые были бы всем интересны. На главных площадях городов проводятся различные музыкальные фестивали, конкурсы и многое другое.

День молодежи 2022: программа мероприятий в Москве

Москвичей и гостей столицы ждет большой праздник. Большинство площадок уже готовы принять молодых и увлеченных людей.

Празднование Дня молодежи проходит в Москве с субботы по понедельник, сообщается на портале мэра и правительства столицы.Более 180 мероприятий пройдут в 14 зеленых зонах отдыха. Основная часть мероприятий состоится в выходные накануне самого праздника, который пройдет в понедельник, 27 июня.





День молодежи 2022: программа мероприятий в Санкт-Петербурге

Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва» пройдет в субботу в 14.00 на большом круге парка «Сокольники». В нем примут участие 24 стрит-арт-художника, которые ранее стали призерами всероссийских и международных фестивалей уличного искусства. Они распишут 24 щита. Посетители смогут понаблюдать за их работой, а после попробовать создать собственные граффити. Всем желающим раздадут краски и респираторы и обучат азам рисования. Также с началом фестиваля организуют соревнования по брейк-дансу. Мероприятие продлится до 21.00.Измайловский парк приглашает москвичей и гостей столицы на праздничный концерт, который будет проходить на его центральной площади в субботу с 12.00 до 20.00. На сцене выступят молодые исполнители с авторскими песнями и кавер-версиями известных хитов — инди-поп-дуэт AnnaAAnas, певица Алена Гвоздецкая, исполнитель Arstan, поэт-песенник Ваня Буржуа, музыкальный проект «Навстречу», группа «Парк», поп-певица Holy Ariel, рок-группа Ostrovskyband. Также посетители смогут принять участие в мастер-классах по йоге и сыграть в подвижные игры.Фестиваль «Пикник» пройдет в Таганском парке в понедельник с 15.00 до 19.00. Гости фестиваля поучаствуют в чемпионате по запуску бумажных самолетиков, сыграют в пинг-понг, кейс-игры «ПиццеВидение» и «ПледоФитнес», научатся танцевать зумбу. Завершится праздник выступлением музыкальной группы A’melon7 в 18.30.Главной площадкой праздника станет парк «Музеон», в воскресенье там развернут девять тематических зон, посвященных карьерным возможностям, креативу, музыке, просвещению, волонтерству, активному образу жизни и другим направлениям. В парке пройдут лекции и встречи со специалистами самого разного профиля. Гостей праздника ждут профтестирования и встречи с потенциальными работодателями. Во время интерактивных игр и на мастер-классах можно будет научиться составлять резюме и успешно проходить собеседования. В пространствах возможностей и творчества эксперты проектного офиса «Молодежь Москвы» проведут лекции по психологии, современному искусству, предпринимательству и финансовой грамотности. Молодых людей, которые хотят развить ораторские навыки, ждут отдельные уроки в рамках проекта «Дебаттл».В тематических секциях, посвященных дружбе и добрым делам, под руководством волонтеров состоятся мастер-классы по созданию игрушек, украшений, свечей и открыток. Готовые изделия можно будет взять на память или передать на благотворительность. Также там проведут турнир по настольным играм и обустроят фотозоны. Сторонники активного образа жизни смогут присоединиться к зарядке со спортсменами, занятиям по брейкдансу и воркауту. На площадках, посвященных молодежному креативу, участники городского проекта «Stand Up лига» научат всех желающих азам выступления в стендап-жанре. Также там выступят команды КВН. Завершится праздничная программа большим концертом с участием известных артистов.В понедельник на Воробьевых горах в Московском дворце пионеров 50 московских колледжей проведут фестиваль профессий «ПроПрофессии и ПроВозможности» для учеников 8-11-х классов. Во время мероприятия можно будет поучаствовать в диагностике электромобиля, познакомиться с роботизированным оборудованием для геодезических работ или изготовить металлический жетон. Также пройдут мастер-классы по гончарному делу и изготовлению тайского мороженого, молочных коктейлей и авторских напитков на основе кофе. С помощью FPV-очков все желающие смогут понаблюдать за дрон-рейсингом — полетом группы дронов по воздушной трассе. В зоне здорового образа жизни посетители смогут позаниматься фитнесом и румбой.





В Санкт-Петербурге День молодежи будут отмечать 26 июня 2022 года. В рамках праздника состоится масштабный мультиформатный фестиваль в Пулковском парке, начало в 14:00.

Организуют десятки интерактивных зон, проведут лекции на самые актуальные темы для молодежи, выступят интересные спикеры. Кроме того, гости смогут посетить спортивные и танцевальные площадки.

Также 26 июня в 15:00 состоится районный праздник «День М», который посвящен Дню молодежи (Ломоносов, площадь у фонтана), а 27 июня в 17:00 на открытой сцене Дома молодежи «Купчино» пройдет концерт, организованный в рамках фестиваля «Белые ночи в Купчино».

В июне в Санкт-Петербурге проходит множество фестивалей в честь Дня молодежи и не только, среди них – «Звук Петербурга», «Наше Лето», на котором будет звучать рок-музыка, а само мероприятие растянется на три дня, «Удаль молодецкая», «День Русской славы», а также «Балтийский Берег».