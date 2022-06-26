С какими приметами и традициями связан праздник, который отмечается 27 июня 2022 года
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С какими приметами и традициями связан праздник, который отмечается 27 июня 2022 года

С какими приметами и традициями связан праздник, который отмечается 27 июня 2022 года

С 27 июня связано народное и церковное событие, отмечаемое в этот день. Праздник расскажет о приметах и поверьях. Каждый год церковь 27 июня почитает память пророка Елисея или Элиши. В народе 27 июня отмечается праздник Елисея Гречкосея.

Историческая основа церковного праздника: традиции 27 июня

Елисей, также известен как Элиша, жил в IX веке до н. э. Пророк родился в семье богатого еврея. Предание гласит, что его рождение ознаменовалось странным явлением. В Силоме был расположен идол в виде коровы, который издал крик, когда на свет появился мальчик. В совершеннолетнем возрасте к Елисею пожаловал пророк Илья и предложил стать ему своим учеником.

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Когда пришло время смерти Илии, к нему явилась огненная колесница. Елисей поднял плащ пророка, который упал с небес. Так Элиша получил дар предсказывания. За свою жизнь пророк совершил много чудес. Елисей умер в 30-х годах IX веке до н. э. Предание гласит, что пророк более 60 лет помогал и исцелял людей.


В народе Елисея назвали Гречкосеем благодаря тому, что в этот день продолжается посев гречихи на полях. Растение считалось одной из главных культур для народа на Руси, поэтому посевом занимались только в сухую и ясную погоду. После обязательно должен был пройти дождь, чтобы зерна быстрее взошли. Для этого крестьяне проводили разные обряды: например, они заклинали крапиву и просили ее обжечь небеса, чтобы пошел ливень.

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27 июня проводили ритуал с одеждой. Новые вещи освящались, дабы они не приносили несчастий свои обладателям. Этот же обряд можно было провести с вещами, в которых человеку было некомфортно.

Народные приметы и запреты праздника, который отмечается 27 июня


С праздником Елисея Гречкосея в народе связано несколько запретов. В этот день люди наблюдали за изменениями природы, которые могли рассказать о будущей погоде:

  • если на Елисея идет ливень, то через неделю будет такая же погода;
  • много мошкары вокруг – можно идти в лес за грибами;
  • слышно громкое пение зяблика – к ясной погоде;
  • лягушки на суше высоко прыгают – к дождливой погоде;
  • во второй половине дня появились тучи – стоит ждать осадков вечером.

Ребенок, родившийся 27 июня, будет хорошо разбираться в делах, связанных с растениями. Из таких людей выйдут хорошие садоводы или ученые в области ботаники. В виде талисмана им стоит носить коралл.

Сон, который человек увидит днем 27 июня, вещий. В нем проявится лицо истинного врага.

В этот день нельзя бездельничать и долго лежать на постели. Тот, кто будет 27 июня лениться, может вскоре заболеть. Считается, что на Елисея не стоит употреблять алкоголь. В народе верили – в этот день он токсичен, поэтому может сильно навредить организму. Также на Елисея нельзя есть или пить яйцо, в котором окажется сразу два желтка. Если ослушаться запрета, то можно навлечь на себя беду.

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Предки говорили, что в этот день не стоит расчесывать волос. Если девушкам необходимо было сделать прическу, они проводили следующий ритуал: промывали самый старый гребень, аккуратно расчесывали волосы, а затем клали его на место.

# Общество Общество
По материалам: rsute

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