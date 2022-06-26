Самолет-зондировщик вызвал искусственные осадки для тушения пожаров в Катангском районе

Самолет-зондировщик Ан-26 Авиалесоохраны 25 июня провел работы по искусственному вызыванию осадков над лесными пожарами в Катангском районе. Предварительно подтверждена эффективность воздействия на ресурсную облачность пиропатронами с йодистым серебром. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. Он и министр лесного комплекса Владимир Читоркин по поручению главы региона Игоря Кобзева находятся с рабочей поездкой в Катангском районе, пишет пресс-служба правительства региона.

Роман Колесов провел в Ербогачене заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров. Рассмотрены вопросы текущей обстановки, даны поручения по наращиванию сил и средств на пожарах, передислокации лесопожарных формирований для защиты других территорий.

25 июня в Катангском районе зарегистрировано три новых возгорания. Два действуют на площади 0,4 гектара, одно локализовано на 1,5 гектара. Ликвидировано два возгорания на площади 5,5 гектара. Продолжается тушение двух ранее обнаруженных очагов. Их общая площадь – 14 997 гектаров. В ликвидации всех пожаров в районе задействовано 114 человек, включая пожарных-десантников федерального резерва Авиалесоохраны.

Также в лесном фонде в Иркутской области 25 июня ликвидировано еще два возгорания на площади 1,3 гектара в Братском и Качугском районах. Полностью локализован очаг в Ольхонском районе на 0,2 гектара.