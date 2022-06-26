Сергей Глушко ходит в баню с женой и домработницей

Стриптизер Сергей Глушко балует своим телом не только жену. Последние месяцы поклонники упорно разводят Наташу Королеву и Сергея Глушко. Фанаты подозревают, что отношения певицы и танцора так и не наладились после скандала с изменой. Однако супруги с завидной регулярностью доказывают, что в их семейной жизни царит полная идиллия. На днях Наталья и Сергей сняли видео в бане. Оказывается, вместе с ними в парной была их домработница Валентина, которая уже 18 лет работает в семье артистов. Несмотря на то, что женщина – уже пожилая, она сохранила фигуру в идеальном состоянии. Валентина признается, что своей активностью она обязана Наталье. Домработница следует всем рекомендациям Королевой, которые касаются красоты и здоровья, отчего выглядит свежей и подтянутой.«Я нахожусь рядом с таким позитивчиком в виде Наташи, «энергетиком» таким, что тут хочешь, не хочешь - будешь молодым. Все, что Наташа предлагает, Валя принимает!», — откровенничает женщина. Королева заверила фанатов, что ее домработница никогда не делала никаких дорогостоящих косметических процедур и не ложилась под нож пластических хирургов. Стройность фигуры и бодрость ей помогают сохранять «специальные методики», которые артистка собирает «по всему миру». «60 лет! Валя на себе все тестирует. Видали? Вот это моя Валя!», - резюмировала Королева.