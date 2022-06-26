Сергей Пенкин рассказал о своей эмиграции

Певец Сергей Пенкин признался, почему не собирается покидать родину. Артист объяснил, почему не уезжает из России, как сделали некоторые российские звезды. «Я - патриот своей родины, и у меня даже мыслей не было уехать отсюда. В свое время «оттуда» поступали предложения спеть на оперной сцене, но я все же эстрадный артист и всегда любил исполнять поп-музыку. Кроме того, у меня есть проблемы с иностранными языками, да и вообще, если быть честным, мы никому там не нужны», сказал Сергей Пенкин.Как отметил Пенкин, он не знает российских артистов, которые остались бы жить за рубежом и разбогатели. При этом он заметил, что не имеет в виду оперных и балетных прим. В России, как сказал Пенкин, у него нет конкурентов. Сам он занял свою нишу, в которой комфортно себя чувствует, сообщает «СтарХит». Напомним, что у Сергея Пенкина нет звания заслуженного или народного артиста России. Сам он уже давно по этому поводу не расстраивается.