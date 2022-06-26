Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам
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Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам

Шахназаров предложил отдать замок Максима Галкина беженцам
Артист Максим Галкин покинул Россию вместе с семьей. Поведение и высказывания Максима Галкина вновь подверглись осуждению. На сей раз «прошлись» по Галкину Михаил Шахназаров и Ирина Лосик. Как всегда, остро обсуждалась дальнейшая судьба замка звездной пары в деревне Грязь. Ирина Лосик вспомнили слова, недавно сказанные депутатом Государственной Думы Андреем Луговым о том, что необходимо отобрать недвижимость Галкина и заселить туда беженцев с Украины. «С морально-нравственной точки зрения то, что это предатель, у меня не вызывает никаких сомнений. Это люди, которые не любят Россию, и не понимают, что вообще происходит. Это такие приживальцы, к которым Галкин и относится, — живут там, где пахнет деньгами. Я бы поддержал идею переселить в его дом беженцев с Донбасса. Пусть Галкин радуется там, за пределами Российской Федерации», — высказался политик.
Журналистам эта мера показалась чересчур жесткой, так как заработанное имущество отбирать нельзя. «Человек зарабатывает деньги и имеет право купить и построить что угодно! Если они показали декларацию, они работали, построили — это факт. А просто отобрать дом — это нарушение», — считает Шахназаров. Напомним, недавно с похожим заявлением выступили и односельчане Галкина и Пугачевой. Они также считают, что конфисковать замок у звезд — это не справедливо, так как они на него вкладывали в него свой труд. «Он все это заработал. Ездит, собирает концерты, популярен. Это все деньги!» — говорит сосед Галкина. Известная актриса Яна Поплавская также высказывалась против изъятия замка звезды: «Мы круче, мы выше. Если не хотите тут работать, то не надо. Зарабатывать они конечно не должны. Но то, что куплено и заработано здесь — не может быть отобрано никогда».
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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