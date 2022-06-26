Скандал с Ани Лорак прокомментировал известный журналист
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Скандал с Ани Лорак прокомментировал известный журналист

Скандал с Ани Лорак прокомментировал известный журналист
Шахназаров прошелся по певице Ани Лорак. Ани Лорак с начала спецоперации по защите Донбасса перестала выходить на связь: она не дает интервью, не выступает с концертами и не появляется на телевидении. На Украине ее активно критикуют. Дело в том, что в последние годы Ани Лорак активно гастролировала в России — получала награды, выпускала клипы и участвовала в правительственных концертах. Все это не нравилось жителям Украины, которые активно хейтили ее за это и даже не пускали на родину. Несколько лет певица не могла выступить в своей стране и лишь недавно добилась того, что ей снова дали зеленый свет. Вот только, когда началась специальная военная операция, Лорак тут же припомнили былые грехи и задали вопрос, где она сейчас и что будет делать. Так как Ани уже несколько месяцев молчит, на родине ее пытаются всячески заклеймить и даже идут разговоры о лишении звания народной артистки Украины.
Проблему прокомментировал публицист и ведущий шоу «Полный абзац» Михаил Шахназаров, который критикует украинских знаменитостей. Ранее он нелестно высказывался о Светлане Лободе и Вере Брежневой, теперь вот досталось и Ани Лорак. «Понимаете, в чем абсурдность ситуации? Я знаю, что она певица, имеет звание народной артистки. Но не слишком ли у нас принизили значимость самого звания, чтобы каким-то девушкам непонятным начали раздавать звания народных артисток? Сама ситуация странная — лишить непонятно кого звания народной артистки», — говорит политолог EG.RU. Отметим, что за Лорак вступился ее друг и коллега по сцене Андрей Даникло. В одном из последних интервью он объяснил свою позицию. «Все говорят за Ани. Но при чем тут она? Понятно, после 24 числа ты либо здесь, либо там, на этом разговор закончен. Человек может просто бояться, могут быть обстоятельства, это ни на кого не влияет. Но все кричат: «Вот, давайте ее лишим народной артистки». А что поменяется?» — недоумевает шоумен в беседе с украинским каналом ICTV.
# Шоу-бизнес Лорак Ани
По материалам: z-aya

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