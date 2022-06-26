Сколько можно сбросить килограммов на яичной диете, правила и принципы питания

Яичная диета в последнее время все большую набирает популярности. Считается, что она помогает избавиться от 11 килограммов всего за две недели. При этом не стоит переживать о возврате лишнего веса, ведь эффект может без проблем поддерживаться.

Чем уникальна яичная диета

Поклонники данной диеты отмечают, что можно избавиться от жира и не потерять при этом мышцы. Такое похудение происходит от сильного урезания количества углеводов в организме. Главный принцип данной диеты состоит в полном отказе от углеводов. Их заменяют белками из куриных яиц.

Яйца считаются настоящим кладезем полезных веществ. Белок дает организму человека все нужные аминокислоты, а этим могут похвастаться далеко не все продукты. Кроме того, яйца считаются насыщенным и питательным продуктом. Поэтому даже если человек придерживается жестких ограничений, с яйцами в рационе он не будет испытывать сильного чувства голода.





Считается, что всего за месяц можно избавиться от 20 лишних килограмм. Однако таких результатов обычно добиваются те, у кого был слишком большой вес. Чаще всего человек сбрасывает до десяти килограмм.

Диета считается достаточно строгой, поэтому чаще, чем раз в год, ее придерживаться нельзя. Кроме того, во время такого питания могут обостряться заболевания желудка и повыситься холестерин. После завершения диеты нужно следить за своим состоянием, при необходимости проконсультироваться с доктором.

Питание во время яичной диеты





Яичная диета: недостатки и противопоказания

В первую неделю нового режима питания идет плавное погружение и привыкание. Большое количество яиц в рационе не дает человеку ощущать голод и помогает удержаться от срыва. Питание во время первой недели будет дробным. Между основными приемами пищи можно подкрепиться несладкими фруктами или нежирными молочными продуктами. Основная потеря веса наблюдается во время второй недели. Несмотря на то, что диета яичная, это не означает, что кроме данного продукта ничего нельзя есть. В рационе присутствуют мясо, несладкие фрукты и овощи. Ко второй неделе человеческий организм уже постепенно привыкает к новому питанию, поэтому становится проще себя контролировать. На третьей неделе яйца можно заменить иными продуктами, которые богаты белком. Это может быть рыба, молочные продукты. Разрешено увеличить прием овощей и фруктов, что хорошо влияет на кишечник. Питание остается дробным. Есть нужно пять раз в день с перерывами. Подкрепляться можно фруктами. Завершающей будет четвертая неделя, когда происходит выход из диеты. Чтобы закрепить результат и не допустить возвращения сброшенного веса, нужно придерживаться всех рекомендаций. Продукты распределяются в удобном порядке на каждый день. В меню уже вводятся привычные ранее продукты, чтобы немного разнообразить питание.

Как и все диеты, яичная также имеет свои недостатки. Нужно начать с того, что яйца имеют липопротеины низкой плотности, то есть это плохой холестерин. Обычно в день рекомендуется есть не более двух куриных яиц, чтобы не было большой нагрузки на сердце.





Рацион диеты является очень ограниченным, что может привести к дефициту каких-то питательных элементов. Диета не рекомендуется беременным женщинам и людям, которые страдают от заболеваний сердца и почек.

Диета имеет строгие правила, которые нужно соблюдать для достижения результата. При таком режиме питания нужно пить не менее двух литров воды в сутки, отказаться полностью от кофе и алкогольных напитков.

Если вы не имеете никаких противопоказаний к диете и решили попробовать, нужно внимательно следить за своим самочувствием. В том случае, если при диете наблюдается ухудшение самочувствия, лучше остановиться, чтобы не было проблем со здоровьем.