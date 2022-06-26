Сколько можно сбросить килограммов на яичной диете, правила и принципы питания
Яичная диета в последнее время все большую набирает популярности. Считается, что она помогает избавиться от 11 килограммов всего за две недели. При этом не стоит переживать о возврате лишнего веса, ведь эффект может без проблем поддерживаться.
Чем уникальна яичная диета
Поклонники данной диеты отмечают, что можно избавиться от жира и не потерять при этом мышцы. Такое похудение происходит от сильного урезания количества углеводов в организме. Главный принцип данной диеты состоит в полном отказе от углеводов. Их заменяют белками из куриных яиц.
Яйца считаются настоящим кладезем полезных веществ. Белок дает организму человека все нужные аминокислоты, а этим могут похвастаться далеко не все продукты. Кроме того, яйца считаются насыщенным и питательным продуктом. Поэтому даже если человек придерживается жестких ограничений, с яйцами в рационе он не будет испытывать сильного чувства голода.
Считается, что всего за месяц можно избавиться от 20 лишних килограмм. Однако таких результатов обычно добиваются те, у кого был слишком большой вес. Чаще всего человек сбрасывает до десяти килограмм.
Диета считается достаточно строгой, поэтому чаще, чем раз в год, ее придерживаться нельзя. Кроме того, во время такого питания могут обостряться заболевания желудка и повыситься холестерин. После завершения диеты нужно следить за своим состоянием, при необходимости проконсультироваться с доктором.
Питание во время яичной диеты
Яичная диета: недостатки и противопоказания
Как и все диеты, яичная также имеет свои недостатки. Нужно начать с того, что яйца имеют липопротеины низкой плотности, то есть это плохой холестерин. Обычно в день рекомендуется есть не более двух куриных яиц, чтобы не было большой нагрузки на сердце.
Рацион диеты является очень ограниченным, что может привести к дефициту каких-то питательных элементов. Диета не рекомендуется беременным женщинам и людям, которые страдают от заболеваний сердца и почек.
Диета имеет строгие правила, которые нужно соблюдать для достижения результата. При таком режиме питания нужно пить не менее двух литров воды в сутки, отказаться полностью от кофе и алкогольных напитков.
Если вы не имеете никаких противопоказаний к диете и решили попробовать, нужно внимательно следить за своим самочувствием. В том случае, если при диете наблюдается ухудшение самочувствия, лучше остановиться, чтобы не было проблем со здоровьем.