Скончался актер Юрий Горобец
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Скончался актер Юрий Горобец

Скончался актер Юрий Горобец

Печальную новость сообщили СМИ — из жизни ушел советский и российский актер Юрий Горобец. В этом году Юрий Васильевич отметил 90-летний юбилей и до последнего работал в ставшем родным МХАТе имени Горького.

За свою долгую творческую жизнь актер служил на разных театральных сценах. Но свою карьеру в Москве он начинал в театре имени Пушкина, в котором проработал более 10 лет. В культурном учреждении до сих пор с теплом вспоминают Юрия Васильевича.

«Сегодня, 26 июня 2022 года, на девяносто первом году жизни скончался народный артист России Юрий Васильевич Горобец. С нашим театром Юрия Васильевича связывают долгие годы работы — он был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем еще семь — при Борисе Морозове. После, уже будучи артистом МХАТа им. Горького, он снова и снова возвращался на эту сцену, как приглашенный артист. А спектакль «Дон Педро» на сцене филиала Юрий Васильевич Горобец поставил как режиссер. И сам играл в нем вместе с супругой, народной артисткой Тамарой Лякиной», — написали сегодня на сайте Театра имени Пушкина.

Юрий Горобец родился во Владикавказе. Окончил ГИТИС в 1955 году. Работал сначала в театре Ярославля, потом в Одессе. В 1961 году приехал в Москву по приглашению Бориса Равенских и был принят в труппу Театра имени Пушкина. Через 9 лет перешел в Театр имени Маяковского. А с 1989 году — актер МХАТа имени Горького.

В фильмографии Юрия Горобца десятки фильмов, среди них такие известные, как «Не ходите, девки, замуж», «Хождение по мукам», «Экипаж». Пик кинематографической карьеры актера пришелся на 70-80-е годы.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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