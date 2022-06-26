Skull & Bones получает рейтинг от ESRB, только для новых консолей
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Skull & Bones получает рейтинг от ESRB, только для новых консолей

Skull & Bones получает рейтинг от ESRB, только для новых консолей


Все больше появляется подтверждений, что пиратский экшен с кораблями Skull & Bones издательства Ubisoft не выйдет на приставках Xbox One и Playstation 4. Несколько недель назад игра получила рейтинг в Бразилии, где, как обратили внимание игроки, проект заявлен к релизу только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Сегодня же появилось новое тому подтверждение.

Игра Skull & Bones теперь получила рейтинг ESRB (США и Канада), который тоже указывает, что проект не появится на Xbox One и Playstation 4.


Напомним, известный игровой инсайдер Том Хендерсон сообщил, что вскоре состоится повторная презентация игры Skull & Bones от Ubisoft, в рамках которой могут сообщить и дату релиза проекта.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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