Skull & Bones получает рейтинг от ESRB, только для новых консолей

Вадим Карасев





Все больше появляется подтверждений, что пиратский экшен с кораблями Skull & Bones издательства Ubisoft не выйдет на приставках Xbox One и Playstation 4. Несколько недель назад игра получила рейтинг в Бразилии, где, как обратили внимание игроки, проект заявлен к релизу только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Сегодня же появилось новое тому подтверждение.

Игра Skull & Bones теперь получила рейтинг ESRB (США и Канада), который тоже указывает, что проект не появится на Xbox One и Playstation 4.





Напомним, известный игровой инсайдер Том Хендерсон сообщил, что вскоре состоится повторная презентация игры Skull & Bones от Ubisoft, в рамках которой могут сообщить и дату релиза проекта.