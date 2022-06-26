СМИ: Morgan Creek Digital планирует купить контрольный пакет акций BlockFi

Morgan Creek Digital пытается привлечь от инвесторов $250 млн для приобретения контрольного пакета акций криптолендинговой платформы BlockFi. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на главу венчурной компании Марка Юско.

В руки журналистов попала запись разговора Юско с инвесторами, который состоялся 21 июня. По словам топ-менеджера, инициатива Morgan Creek является ответом на соглашение BlockFi с биржей FTX.

Во вторник глава BlockFi Зак Принс сообщил, что его компания подписала с FTX предварительное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на $250 млн.

Позже в СМИ появилась информация о планах биткоин-биржи приобрести долю в BlockFi.

Юско подчеркнул, что первоначальное соглашение сторон позволяет FTX купить лендинговую платформу «по практически нулевой цене». Если биржа воспользуется этой возможностью, она «зачистит» существующих акционеров, включая менеджмент и сотрудников с опционами на ценные бумаги, а также венчурных инвесторов.

В разговоре с CoinDesk представитель BlockFi отметил, что стороны еще не пришли к окончательному соглашению и обсуждают детали сделки.

По мнению Юско, если FTX решит поглотить платформу после продления кредитной линии, только крупнейшие инвесторы последнего раунда финансирования BlockFi получат обратно хотя бы часть своих денег.

Morgan Creek, которая участвовала в нескольких инвестраундах, окажется в сложной ситуации, объяснил он.

«Единственной альтернативой является привлечение эквивалентной суммы капитала, над чем мы и работаем. Я бы сказал, вероятность этого составляет 10%, но не ноль. [...] Это еще не конец, но ситуация определенно выглядит мрачно», — сказал Юско.

Он заявил, что венчурная компания не против совместной с FTX сделки, где обе стороны войдут в капитал.

По словам Юско, он говорил с потенциальным лид-инвестором, который может выписать чек на $100 млн, а также двумя другими заинтересованными лицами, готовыми внести до $50 млн.

Напомним, 25 мая в СМИ появилась информация о планах конгломерата Goldman Sachs привлечь $2 млрд для покупки активов криптолендинговой платформы Celsius Network в случае ее банкротства.