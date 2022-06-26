Смоленск стал первой остановкой «Поезда Памяти» на территории России
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Смоленск стал первой остановкой «Поезда Памяти» на территории России

Смоленск стал первой остановкой «Поезда Памяти» на территории России

Смоленск стал первой остановкой «Поезда Памяти» на территории России. Участники проекта, российские и белорусские школьники, возложили цветы  к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны в Сквере памяти героев. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

По словам члена Комитета Совфеда по международным делам Александра Карелина, принимающему участие в проекте, благодаря «Поезду Памяти», ребята станут единомышленниками. Каждый из школьников - продолжатель традиций нации победителей, отметил он. «Единство, которое принесло советскому народу и Красной армии Победу в Великой Отечественной войне, важно пронести через годы», — подчеркнул Карелин.

В свою очередь, член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, Ирина Кожанова указала на богатую историю Смоленской области. «У нашего региона богатая история. Смоленск - один из самых старинных городов России. Мы постарались познакомить ребят со Смоленщиной разных эпох», — отметила сенатор.

28 июня в Москве в Совете Федерации участники встретятся со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сенаторами и генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым.

Маршрут «Поезда памяти» такой: Брест — Гродно — Витебск — Смоленск — Ржев — Вязьма — Кубинка — Москва — Санкт-Петербург — Великий Новгород — Псков — Орша — Могилев — Гомель — Минск. 3 июля в Минске проект завершится.

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По материалам: pnp.ru

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