США, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт российского золота
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт российского золота

США, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт российского золота

США, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт российского золотаСША, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт российского золота

США, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт российского золота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Даунинг-стрит.

Эта мера не будет распространяться на уже купленный у России драгоценный металл. Также отмечается, что санкции Великобритании нанесли ущерб российскому импорту на 16,5 миллиардов долларов.

Ранее стало известно о планах президента США Джо Байдена и других лидеров G7 на введение запрета на импорт нового золота из России. По словам источника Reuters, главы государств объявят об этом решении на саммите, который пройдет на юге Германии с 26 по 28 июня.

25 июня сообщалось, что страны «Большой семерки» на предстоящей встрече в Германии обсудят возможности наращивания давления на Россию из-за Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите уделят внимание новом вызовам мировой экономики, ставшие результатом военных действий на Украине.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В девять телескопов наблюдали иркутяне парад планет ночью 26 июня
В девять телескопов наблюдали иркутяне парад планет ночью 26 июня
США, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт российского золота
США, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил Великобритании
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил
"Обочечник" на BMW включает учителя
"Обочечник" на BMW включает учителя
В Москве началась церемония прощания с Юрием Шатуновым
В Москве началась церемония прощания с Юрием Шатуновым
Названа доля ушедших из России японских компаний
Названа доля ушедших из России японских компаний
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Водитель и четыре пассажира погибли в смертельном ДТП на российской дороге
Водитель и четыре пассажира погибли в смертельном ДТП на российской
Почему не женился на Бельской и развелся с Макеевой. Неудачи Глеба Матвейчука до второго брака
Почему не женился на Бельской и развелся с Макеевой. Неудачи Глеба
Чебурашка станет героем полнометражного фильма - первый взгляд на фильм "Чебурашка"
Чебурашка станет героем полнометражного фильма - первый взгляд на
Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь», накрывшая Юрия Шатунова
Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь»,
Call of Duty: Modern Warfare 2 получит режим в стиле Escape from Tarkov, сообщает инсайдер
Call of Duty: Modern Warfare 2 получит режим в стиле Escape from

Топ на сегодня

Последние новости Донбасса: Пентагон одобрил бегство ВСУ из Северодонецка
Последние новости Донбасса: Пентагон одобрил бегство ВСУ из
СМИ: Goldman Sachs привлечет $2 млрд для покупки активов Celsius Network
СМИ: Goldman Sachs привлечет $2 млрд для покупки активов Celsius
В сообществе Lido предложили ограничить долю протокола в стейкинге Ethereum 2.0
В сообществе Lido предложили ограничить долю протокола в стейкинге
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в больнице
Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в
Сара Джессика Паркер поделилась своим взглядом на старение и попросила не называть ее "смелой" из-за седых волос
Сара Джессика Паркер поделилась своим взглядом на старение и

Еще по теме

Лидеры G7 договорятся о запрете на импорт золота из России
Япония планирует оспорить в ВТО введение США пошлин
Шесть стран G7 выступили против пошлин США на сталь и алюминий
РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму